Guillermo Francella llega a la pantalla de Esquel con la película "Homo Argentum"

El Cine Auditorio Municipal de Esquel presenta esta semana la película "Homo Argentum", una comedia episódica protagonizada por Guillermo Francella.

Con una duración de 98 minutos, la cinta se proyectará del jueves 11 al martes 16 de septiembre a las 21:00 hs.

"Homo Argentum" está compuesta por 16 microhistorias que, con un humor ácido y autocrítico, retratan distintas facetas estereotípicas de la cultura argentina. La película invita a la reflexión desde la risa sobre costumbres, conductas y actitudes propias de los argentinos.

Las entradas, con un valor de $6000, se pueden adquirir el mismo día de la función en la boletería del cine, ubicado en Belgrano 330, de 14:00 a 20:00 hs.

