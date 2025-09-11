El 19 de octubre se correrá la segunda edición de Frontera Trail

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - La localidad de Carrenleufú tiene 113 camas distribuidas en 13 establecimientos de distintos niveles. ¿Y qué es lo más rápido que se puede organizar para que esas plazas estén cubiertas?

Sencillo, armar una competencia deportiva. Una competencia de Trail.

La escenografía ya está. No hay que correr ninguna cortina. Carrenleufú, como toda la cordillera chubutense, es el lugar ideal para el armado de distintas pruebas deportivas.

Conocer la localidad de Carrenleufú desde arriba es un lindo desafío. Es una experiencia inolvidable.

Y esto ocurrirá el domingo 19 de octubre.

Organizado por la Comuna Rural de Carrenleufú y el área de turismo de dicha comuna, a cargo de Edgar Carrasco, se llevará a cabo la segunda edición de la competencia Frontera Trail, competencia que tendrá dos distancias: una de 5km y otra de 12km.

Claro que esta carrera tiene el apoyo de la Agencia Chubut Deportes y del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut. es decir que tiene todo el apoyo para que ese fin de semana de octubre sea un fin de semana de ensueño.

Tanto Lucas De Godos, en el área de deportes, como Víctor Yañez quien trabaja en la delegación regional de turismo, saben perfectamente las bondades que ofrece Carrenleufú para este tipo de emprendimientos. Sin dudas que el Turismo y el Deporte van de la mano. Es una fábrica sin chimenea. Los recursos "están a la vuelta de la esquina" solo hay que gestionar.

En conversación con este medio, el encargado del área de Turismo de la Comuna Rural de Carrenleufú, Edgar Carrasco destacó que “el año pasado, lo armamos como pudimos, nos asesoramos con gente que era del palo del trail y estuvo lindo, corrieron casi cien atletas y este año la idea es superar ese número, por ahora llevamos 64 anotados”.

Falta más de un mes y tener cerca de 70 corredores anotado podemos decir que es un buen número.

¿Cómo será el recorrido? El mismo Edgar Carrasco nos comenta: “el recorrido de los 12 km comienza con una bajada tranqui, hacemos más o menos dos kilómetros y de ahí ya arranca lo que es el desnivel, vamos a tener un desnivel de 400 metros”.

“Y la de 5km, por lo general son más tranqui, pero bueno, no será este el caso. No va a ser tan tranqui como uno supone. En este caso va a ser con un desnivel de 300 metros también, van a subir cerros, es todo senderito, es buen camino, pero sí se va a ascender, va a ser exigente”.

El punto de partida y llegada es el SUM municipal, pero sin dudas que lo impactante será, después de sufrir esos metros de desnivel, llegar a la cima y observar lo tremendo de las montañas y todo lo que rodea a Carrenleufú.

Teniendo en cuenta la cercanía con Palena, ¿Van a correr atletas chilenos? Si, es la idea, esa la idea”.

Por ahora no tenemos ninguno confirmado, pero como estamos siempre en diálogo con la gente de Palena (está el grupo Palena Trail), los pasaré a visitar hablaré con ellos, les ofreceré la propuesta de correr aquí.

Hasta el momento, hay anotados corredores de Comodoro Rivadavia, de Trelew, de Puerto Madryn, además de Esquel y Trevelin. El año pasado tuvieron corredores de Futaleufú.

Se calcula que el numero será superior al del año pasado.

¿Tiene la capacidad Carrenleufú de poder recibir a mucha gente y que puedan dormir ahí? Te pregunto esto porque vos también estás en el tema del turismo.

Si, si es la idea. Por eso a lo que nosotros le apuntamos, es al turismo deportivo, porque fue la manera más fácil que tuvimos de hacer algo y generar un movimiento, viste.

Consideramos que algunas personas después vuelven, vuelven solas con su familia. Acá en Carrenleufú actualmente tenemos 113 camas, distribuidas en 13 hospedajes.

La idea es organizar con los prestadores turísticos algo en conjunto, que puedan hacer descuentos, según la cantidad de días que se alojen.

Claro que el mes de octubre es el mes de los tulipanes y todos aprovechan a poner sus lugares en condiciones para esa fecha. Se calcula que los hoteles, cabañas y residenciales, tanto de Esquel como Trevelin estarán completas, pero para Carrenleufú poder completar al cien los alojamientos que se ofrecen como una competencia de Trail sería algo increíble. Es mostrar lo que se tiene, sin correr ninguna cortina.