Jueves con ascenso de la temperatura y ráfagas de viento en Esquel

El pronóstico del tiempo para este jueves, 11 de septiembre, indica una jornada con predominio de cielo mayormente nublado y un ascenso de la temperatura, con una máxima que alcanzará los 14°C. No se esperan precipitaciones.

Durante la madrugada y la mañana, la temperatura se mantendrá baja, con mínimas de 1°C y 2°C respectivamente, y vientos que soplarán entre 13 y 22 km/h. La tarde será la más cálida, alcanzando los 14°C, con vientos del noroeste de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 9°C, y el cielo se presentará parcialmente nublado. Los vientos del noroeste disminuirán, con velocidades de 13 a 22 km/h.

F.P