Esquel, Argentina
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Esquel
11 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Jueves con ascenso de la temperatura y ráfagas de viento en Esquel

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo para este jueves, 11 de septiembre, indica una jornada con predominio de cielo mayormente nublado y un ascenso de la temperatura, con una máxima que alcanzará los 14°C. No se esperan precipitaciones.

 

 

Durante la madrugada y la mañana, la temperatura se mantendrá baja, con mínimas de 1°C y 2°C respectivamente, y vientos que soplarán entre 13 y 22 km/h. La tarde será la más cálida, alcanzando los 14°C, con vientos del noroeste de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

 

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 9°C, y el cielo se presentará parcialmente nublado. Los vientos del noroeste disminuirán, con velocidades de 13 a 22 km/h.

 

 

F.P

 

