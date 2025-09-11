°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
11 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Día del Maestro: un homenaje a Sarmiento y al rol en la educación en argentina

La conmemoración recuerda al prócer argentino, cuya visión pedagógica sentó las bases de la educación en el país y en gran parte de América.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 11 de septiembre, Argentina se viste de celebración para rendir homenaje a una de las figuras más importantes en la formación de la sociedad: el maestro. La fecha, lejos de ser aleatoria, conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, un político, escritor y pedagogo que dejó una huella imborrable en la historia educativa del país.

 

 

Considerado el "Padre del aula", Sarmiento dedicó gran parte de su vida a promover la educación pública y laica. Su visión fue fundamental para la creación de escuelas normales para la formación de docentes y para impulsar la escolarización de niños y niñas en todo el territorio argentino. Su trabajo incansable sentó las bases de un sistema educativo que buscaba la igualdad de oportunidades y el acceso al conocimiento para todos.

 

 

La elección de esta fecha como el Día del Maestro se oficializó en 1943, durante la Primera Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá. En esa reunión, se decidió honrar la memoria de Sarmiento, reconociendo su legado como un pilar fundamental para el desarrollo de la educación en toda América.

 

 

De esta manera, cada 11 de septiembre, el país no solo recuerda a un prócer, sino que también celebra la labor diaria de miles de maestras y maestros que, con su vocación y esfuerzo, construyen el futuro de la sociedad argentina.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26
2
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
3
 Se realizará un corte en el suministro eléctrico en Esquel
4
 Durante un control policial, detuvieron a un hombre con pedido de captura
5
 La municipalidad de Esquel realizó un procedimiento por tendido irregular de fibra óptica en barrio Ceferino
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -