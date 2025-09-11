°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 economia Argentina
11 de Septiembre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

Agosto cerró con una inflación del 1,9% y acumula cuatro meses debajo del 2%

La baja en indumentaria y la estabilidad en alimentos ayudaron a contener el dato de agosto, aunque los analistas advierten señales de aceleración en la inflación núcleo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 19,5% en lo que va del año y la interanual bajó a 33,6%, el nivel más bajo desde 2018. Transporte y tabaco lideraron las subas, mientras que indumentaria mostró deflación.

 

La inflación de agosto se ubicó en 1,9%, manteniéndose por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, los precios acumulan una variación del 19,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que la interanual descendió a 33,6%, la cifra más baja desde julio de 2018.

 

En el octavo mes, el traslado a precios de la suba del dólar fue limitado, pese a la escalada del 14% en julio y el leve retroceso de agosto (-1,9%). El resultado estuvo por debajo de lo esperado por el mercado, que proyectaba un 2,1%.

 

Los mayores aumentos se dieron en Transporte (+3,6%), impulsado por autos y combustibles, y en Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%). Por el contrario, prendas de vestir y calzado registraron una baja del 0,3%, la tercera en lo que va de 2025, en un contexto de liquidaciones y apertura comercial.

 

En el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, se destacó un alza de 4,86% en alquileres. La inflación núcleo se aceleró al 2% (desde el 1,5% de julio), mientras que los precios estacionales retrocedieron 0,8% y los regulados subieron 2,7%.

 

Especialistas advirtieron que la desinflación estaría perdiendo fuerza. A su vez, la Canasta Básica Alimentaria y la Total subieron apenas un 1%, mientras que los salarios registrados aumentaron 1,2% según CP-Consultores.

 

En la comparación interanual, Educación (+64,2%), Vivienda (+55,4%) y Restaurantes y hoteles (+52,5%) encabezaron los incrementos, muy por encima del promedio.

 

De cara a septiembre, analistas prevén que la inflación podría superar nuevamente el 2%, condicionada por la evolución del escenario político y su impacto en las decisiones monetarias y cambiarias.

 

 

R.G.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26
2
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
3
 Se realizará un corte en el suministro eléctrico en Esquel
4
 Durante un control policial, detuvieron a un hombre con pedido de captura
5
 La municipalidad de Esquel realizó un procedimiento por tendido irregular de fibra óptica en barrio Ceferino
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -