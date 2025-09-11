°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Argentina
11 de Septiembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica

El Gobierno rechazó ambos proyectos por considerar que generan un alto costo fiscal y los devolvió al Congreso, donde la oposición analiza si insistirá con su aprobación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, dos de las iniciativas más respaldadas por la oposición en el Congreso.

 

La norma universitaria había sido aprobada a principios de agosto en Diputados con 158 votos a favor. Preveía la actualización automática de los gastos de funcionamiento, partidas para investigación, becas y paritarias para docentes y no docentes. Sin embargo, la Casa Rosada la rechazó al señalar que implicaba un gasto superior al billón de pesos en 2025 sin financiamiento genuino, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

 

En paralelo, también fue vetada la ley de emergencia pediátrica, sancionada con amplio consenso en el Senado tras los reclamos del Hospital Garrahan. El proyecto contemplaba aumentos salariales, refuerzo presupuestario y exención de Ganancias para el personal de salud infantil, puntos que el Ejecutivo consideró “distorsivos y de alto impacto fiscal”.

 

Ambos vetos ya fueron enviados al Congreso y la oposición debate la posibilidad de convocar a una sesión especial para intentar revertir la decisión presidencial, aunque necesitará reunir los dos tercios de los votos.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26
2
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
3
 Se realizará un corte en el suministro eléctrico en Esquel
4
 Durante un control policial, detuvieron a un hombre con pedido de captura
5
 La municipalidad de Esquel realizó un procedimiento por tendido irregular de fibra óptica en barrio Ceferino
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -