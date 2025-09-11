Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica

El presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, dos de las iniciativas más respaldadas por la oposición en el Congreso.

La norma universitaria había sido aprobada a principios de agosto en Diputados con 158 votos a favor. Preveía la actualización automática de los gastos de funcionamiento, partidas para investigación, becas y paritarias para docentes y no docentes. Sin embargo, la Casa Rosada la rechazó al señalar que implicaba un gasto superior al billón de pesos en 2025 sin financiamiento genuino, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

En paralelo, también fue vetada la ley de emergencia pediátrica, sancionada con amplio consenso en el Senado tras los reclamos del Hospital Garrahan. El proyecto contemplaba aumentos salariales, refuerzo presupuestario y exención de Ganancias para el personal de salud infantil, puntos que el Ejecutivo consideró “distorsivos y de alto impacto fiscal”.

Ambos vetos ya fueron enviados al Congreso y la oposición debate la posibilidad de convocar a una sesión especial para intentar revertir la decisión presidencial, aunque necesitará reunir los dos tercios de los votos.

