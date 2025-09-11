°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Argentina
11 de Septiembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Nuevo paro nacional universitario tras el veto de Milei a la ley de financiamiento

Los gremios docentes convocaron a una huelga de 24 horas para el viernes 12 de septiembre y preparan una nueva Marcha Federal en defensa de la educación pública.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego de que el presidente Javier Milei oficializara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, los sindicatos que representan a los trabajadores de las universidades nacionales confirmaron un paro nacional para este viernes 12 de septiembre. La medida, que se extenderá por 24 horas, fue anunciada por FEDUN, CTERA, CONADU, CONADU Histórica, FATUN, FAGUDT y UDA, en conjunto con el Frente Sindical Universitario.

 

Las organizaciones también adelantaron que impulsarán una nueva Marcha Federal Universitaria el día en que Diputados debata si rechaza o no el veto presidencial. Buscan sumar presión política y social para que el Congreso insista en la sanción de la ley que garantiza mayores recursos a las universidades, hospitales universitarios, becas y salarios docentes.

 

“El Gobierno sigue sin escuchar el reclamo de la sociedad sobre la importancia de la educación pública”, advirtieron en un comunicado, al tiempo que denunciaron el deterioro salarial y presupuestario en el sector. 

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26
2
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
3
 Se realizará un corte en el suministro eléctrico en Esquel
4
 Durante un control policial, detuvieron a un hombre con pedido de captura
5
 La municipalidad de Esquel realizó un procedimiento por tendido irregular de fibra óptica en barrio Ceferino
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -