Nuevo paro nacional universitario tras el veto de Milei a la ley de financiamiento

Luego de que el presidente Javier Milei oficializara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, los sindicatos que representan a los trabajadores de las universidades nacionales confirmaron un paro nacional para este viernes 12 de septiembre. La medida, que se extenderá por 24 horas, fue anunciada por FEDUN, CTERA, CONADU, CONADU Histórica, FATUN, FAGUDT y UDA, en conjunto con el Frente Sindical Universitario.

Las organizaciones también adelantaron que impulsarán una nueva Marcha Federal Universitaria el día en que Diputados debata si rechaza o no el veto presidencial. Buscan sumar presión política y social para que el Congreso insista en la sanción de la ley que garantiza mayores recursos a las universidades, hospitales universitarios, becas y salarios docentes.

“El Gobierno sigue sin escuchar el reclamo de la sociedad sobre la importancia de la educación pública”, advirtieron en un comunicado, al tiempo que denunciaron el deterioro salarial y presupuestario en el sector.

