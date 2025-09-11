David Gómez logró medalla de oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Aunque nació en Formosa, su corazón está en Esquel. Más precisamente lo tiene Florencia Romero, su compañera de vida. Y seguramente para ella será la medalla dorada que alcanzó ayer el Judoca (disminuido visual) David Gómez en Rosario, en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

Fue impactante escuchar al locutor oficial, en la entrega de premios, decir “medalla de oro para Chubut… David Gómez.

Y el pibe lo hizo. El formoseño lo hizo. El chubutense lo hizo. El judoca, quien ha estado en grandes torneos internacionales, logró una nueva medalla en su amplio palmarés. Lo hizo en la disciplina de Judo para no videntes en la categoría hasta 64 kg.

Claro que no fue la única medalla que la provincia de Chubut logró ayer en los Juegos. También la judoca Antonella Smart, de la localidad de Comodoro Rivadavia, alcanzo la medalla de bronce en la categoría hasta 48 kg.

Además, Chubut logró el uno-dos en la disciplina de Pentatlón Moderno, categoría individual femenino, donde Catalina Serio (de Sarmiento) logró el primer puesto, en tanto Camila Fuenzalida, de Puerto Madryn, alcanzó el segundo lugar.

Recordemos que las disciplinas que componen el Pentatlón Moderno son las pruebas con obstáculos, esgrima, natación y tiro carrera.

Dentro de esta disciplina, ya en la rama masculina, estará participando Valentino Ibarra de la localidad de Trevelin

En estos primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento están participando 49 deportistas chubutenses (tres de ellos en deportes adaptados), donde están los esquelenses Juan Esteban Varrente en Squash y Agustina Escudero, en Gimnasia con Trampolín.