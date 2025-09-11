Tras tres días de inestabilidad, el jueves llega sin lluvias y con ascenso de temperatura

Luego de un comienzo de semana con lluvias persistentes (especialmente intensas el martes), este jueves 11 de septiembre se presenta con condiciones más estables en la Comarca Andina. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones, el cielo estará mayormente nublado durante gran parte del día, y habrá viento moderado por la tarde.

Nubes, viento y sin lluvias

La jornada comenzó con temperaturas bajas, cercanas a 1 °C en horas de la mañana, pero se espera un ascenso durante el día. Dependiendo de la zona y la cobertura de nubes, la temperatura máxima podría alcanzar entre 10 °C y 17 °C, según distintos modelos meteorológicos consultados.

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con una leve disminución de nubosidad hacia la noche, cuando pasará a estar algo nublado. A lo largo del día, la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

Viento con ráfagas por la tarde

El viento del norte será más notorio durante la tarde, con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, según el parte del SMN. Por la mañana y la noche, el viento será más suave, proveniente del oeste y del noroeste respectivamente, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Una pausa tras un inicio de semana con lluvias

Este jueves llega luego de tres jornadas en las que la lluvia fue protagonista, con registros importantes el pasado martes en varios sectores de la Comarca. Si bien el cielo continuará cubierto en gran parte del día, la ausencia de precipitaciones permite mayor previsibilidad para las actividades cotidianas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Efemérides del día

El 11 de septiembre también se conmemoran dos fechas importantes:

Día del Maestro , en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento , impulsor de la educación pública en Argentina, fallecido en esta fecha en 1888.

Día del Cliente, una jornada que busca valorar el vínculo entre quienes ofrecen productos o servicios y quienes los eligen día a día.

