Crea Del Blanco explicó el nuevo proyecto que busca transparentar gastos de bloque

En la sesión del Concejo Deliberante del día de hoy viernes 12 de septiembre, el concejal Crea Del Blanco expuso en su hora de preferencia el proyecto presentado junto a sus compañeros del bloque Juntos Por el Cambio.



El nuevo proyecto modifica la ordenanza vigente 137/22 que obliga a los bloques a entregar un informe mensual detallado de gastos, respaldado con comprobantes: “Hoy tenemos una ordenanza que, si bien hay que informar los gastos, no exige los comprobantes, tickets, facturas de todos los gastos que percibe cada uno de los concejales de este consejo”.



Crea del Blanco señaló que Esquel tiene “un concejo deliberante de los más austeros de la provincia” y con este proyecto se refuerza al tener que “acreditar en qué gasta mensualmente el dinero que percibe de las actas públicas”.



El concejal también tomó unos minutos para referirse al caso de Santiago Igon y la multa que pagó ante el hospital por las vacunas de Covid-19, señalando a los concejales que comparten su espacio político.



SL