Trelew lanza la temporada de pingüinos en Punta Tombo con importantes mejoras

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, participó del lanzamiento de la temporada de pingüinos en Punta Tombo, y destacó la labor conjunta con el gobierno provincial para mejorar la experiencia turística en la zona. El evento contó con la presencia de nuevas caras, como la Reina Nacional del Pingüino, que representa el crecimiento del turismo en la región.

El intendente subrayó las mejoras realizadas en la coadministración del Área Natural Protegida, entre ellas la incorporación de vehículos nuevos, la construcción de una rampa de 200 metros para garantizar la accesibilidad de adultos mayores y personas con movilidad reducida, y la instalación de un sistema de cobro con medios de débito automático. Además, mencionó el refuerzo en la seguridad con cámaras y el mantenimiento general de las instalaciones.

Merino se mostró contento y orgulloso de los logros alcanzados. "Recién venía Luis La Regina, me decía, 'La verdad, Gerardo, hicieron un trabajo increíble hace muchos años que esto no sucedía. Qué lindo que está Punta Tombo'", contó el intendente, y agregó que este trabajo en conjunto es fundamental para el desarrollo del turismo de la región, ya sea el turismo de eventos, cultural o de ocio.

El intendente también invitó a los residentes de Trelew y la región a que se apropien de este "producto nuestro", ya que son ellos quienes lo difundirán y lo mostrarán a los turistas. En ese sentido, recordó que la ciudad de Trelew busca consolidarse como un perfil turístico, lo que implica fomentar las inversiones para generar más trabajo.

