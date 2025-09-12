19°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 12 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
12 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trelew lanza la temporada de pingüinos en Punta Tombo con importantes mejoras

El intendente Gerardo Merino destacó el trabajo en conjunto con la provincia para garantizar la accesibilidad y la seguridad en el Área Natural Protegida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, participó del lanzamiento de la temporada de pingüinos en Punta Tombo, y destacó la labor conjunta con el gobierno provincial para mejorar la experiencia turística en la zona. El evento contó con la presencia de nuevas caras, como la Reina Nacional del Pingüino, que representa el crecimiento del turismo en la región.

 

 

El intendente subrayó las mejoras realizadas en la coadministración del Área Natural Protegida, entre ellas la incorporación de vehículos nuevos, la construcción de una rampa de 200 metros para garantizar la accesibilidad de adultos mayores y personas con movilidad reducida, y la instalación de un sistema de cobro con medios de débito automático. Además, mencionó el refuerzo en la seguridad con cámaras y el mantenimiento general de las instalaciones.

 

 

Merino se mostró contento y orgulloso de los logros alcanzados. "Recién venía Luis La Regina, me decía, 'La verdad, Gerardo, hicieron un trabajo increíble hace muchos años que esto no sucedía. Qué lindo que está Punta Tombo'", contó el intendente, y agregó que este trabajo en conjunto es fundamental para el desarrollo del turismo de la región, ya sea el turismo de eventos, cultural o de ocio.

 

 

El intendente también invitó a los residentes de Trelew y la región a que se apropien de este "producto nuestro", ya que son ellos quienes lo difundirán y lo mostrarán a los turistas. En ese sentido, recordó que la ciudad de Trelew busca consolidarse como un perfil turístico, lo que implica fomentar las inversiones para generar más trabajo.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel lanza el fútbol caminando, una nueva propuesta deportiva para adultos mayores
2
 Argentina en el límite: el fin de la paciencia
3
 “No nos dejan trabajar”: La empresa proveedora de internet NEXT denuncia trato desigual
4
 Corte programado de energía en Esquel este viernes
5
 El programa “La Muni cerca tuyo” llegó al barrio Ceferino de Esquel
1
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
2
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -