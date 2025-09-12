19°
Viernes 12 de Septiembre de 2025
sociedad |
Descubrirán una placa en conmemoración de los 20 años de la Escuela 1030

La Fundación Educativa Esquel invita a la comunidad hoy viernes desde las 15 horas y da apertura a una feria de libros que continuará mañana sábado con múltiples actividades.
La Fundación Educativa Esquel, celebra los 20 años de la Escuela 1030 ubicada en calle Chacabuco y 25 de mayo, con un evento especial.

 

El día de hoy viernes desde las 15 horas invitan a toda la comunidad a compartir y descubrir una placa que conmemora al espacio de educación inicial y primario, y se le dará apertura también a la tercera feria de libros en dicho espacio.

 

La feria es abierta a la comunidad y continuará mañana sábado desde las 14 a las 18 horas, donde habrá talleres especiales de lectura, tejidos, proyecciones, sorteos y mucho más, para celebrar el trabajo en el mes del maestro y también convocar a los padres y vecinos de la ciudad a conocer las actividades que allí se realizan.

 

SL

 

