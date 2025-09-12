El clima en Esquel: ascenso de la temperatura para este viernes

El pronóstico del tiempo para este viernes, 12 de septiembre, indica una jornada con un importante ascenso de la temperatura, que alcanzará los 15°C.

El día comenzará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 2°C durante la madrugada. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura subirá a 3°C.

La tarde será la más calurosa, con una máxima de 15°C, para luego descender a 12°C por la noche. No se esperan lluvias a lo largo de la jornada.

