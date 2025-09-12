19°
Viernes 12 de Septiembre de 2025
12 de Septiembre de 2025
El clima en Esquel: ascenso de la temperatura para este viernes

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo para este viernes, 12 de septiembre, indica una jornada con un importante ascenso de la temperatura, que alcanzará los 15°C.

 

 

El día comenzará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 2°C durante la madrugada. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura subirá a 3°C.

 

 

La tarde será la más calurosa, con una máxima de 15°C, para luego descender a 12°C por la noche. No se esperan lluvias a lo largo de la jornada.

 

 

