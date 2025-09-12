19°
Murió “Valiente”, el caballo rescatado por FADAES

A casi un mes de haber sido rescatado en estado crítico, el caballo de unos 25 años falleció pese a los intensos cuidados. Desde FADAES destacaron que partió acompañado y recibiendo el amor que merecía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un caballo de aproximadamente 25 años, que había sido rescatado en agosto en terrenos del Ejército en Esquel, murió tras semanas de cuidados intensivos brindados por FADAES.

 

El 13 de agosto pasado, la organización recibió el aviso sobre el animal, que se encontraba en estado de extrema debilidad y sufrimiento, con graves problemas de salud. Fue trasladado al Hipódromo de Esquel, donde recibió atención veterinaria, medicación, masajes y cuidados especiales que lograron darle algo de alivio.

 

Con el paso de los días, y pese a su avanzada edad, había mostrado leves signos de recuperación, lo que llenó de esperanza a sus cuidadores. Sin embargo, este jueves, a casi un mes de aquel rescate, el caballo bautizado “Valiente” finalmente partió.

 

“Lamentablemente traía con él años de abandono y descuido. Se intentó, y él también lo dio todo. Nos reconforta saber que no se fue solo, sino acompañado y con toda la atención que merecía”, expresaron desde FADAES.

 

La organización agradeció especialmente a Fermín, quien colaboró con su conocimiento y experiencia en los cuidados, y también a la comunidad, que se preocupó y brindó su apoyo en este proceso.

 

“Valiente” deja como huella el esfuerzo conjunto por darle dignidad y afecto en sus últimos días, recordando la importancia del compromiso hacia los animales que no tienen voz para defenderse.

 

 

R.G.

 

