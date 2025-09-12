¿Por qué se celebra hoy el Día de la Industria Naval en Argentina?

Cada 12 de septiembre, Argentina conmemora el Día de la Industria Naval en reconocimiento a la importancia de un sector clave para la economía y soberanía nacional.

La fecha fue establecida en 1962 por el Poder Ejecutivo, un año después de que el entonces presidente Arturo Frondizi firmara un decreto que impulsó un plan de renovación de la flota mercante del país.

La industria naval argentina abarca desde la construcción y reparación de barcos hasta el desarrollo de tecnología para la navegación. Durante décadas, este sector ha sido un pilar estratégico, contribuyendo al transporte de mercadería, la pesca, el turismo y la defensa nacional.

La actividad no solo genera empleo de alta calidad, sino que también promueve el desarrollo tecnológico y la formación de profesionales especializados.

