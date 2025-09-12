Austin valoró el éxito de “La Muni cerca tuyo” en Esquel

El Secretario de Gobierno, Diego Austin, se refirió a la cuarta edición de "La Muni cerca tuyo", esta vez, en el barrio Ceferino.

"Hemos tenido una convocatoria muy amplia. Si bien a la mañana ha venido poquita gente, ahora explotó. Hemos tenido muchas consultas, muchas cuestiones referidas a lo que es la titularización de tierras, el mejoramiento de los datos catastrales, muros de contención, y está toda la gente haciendo la recolección de residuos grandes", comentó.

"La Muni cerca tuyo" surgió por iniciativa del intendente Matías Taccetta y terminó plasmándose en una política pública que hoy tiene muy buenos resultados: "El relevamiento que se hace en campo y en terreno es lo necesario para poder trabajar y canalizar las problemáticas que tienen los distintos barrios. Del relevamiento surge que las problemáticas de los barrios, si bien pueden ser barrios linderos, son muy distintas unas de las otras. La gente puede llevarnos a su propia casa y mostrarnos", aseguró el Secretario de Gobierno.

Respecto a las irregularidades detectadas en el tendido de la fibra óptica, Austin explicó: "Nosotros tenemos una ordenanza que regula lo que es el tendido de la fibra óptica en la ciudad. Esta empresa ya venía siendo advertida de que estaba haciendo algo clandestino e ilícito al no tener un permiso de obra, ni la documentación requerida para hacerlo. Ayer se hizo un procedimiento y se tomaron las intervenciones necesarias del caso". Y agregó: "Es la política que nosotros estamos implementando: todo lo que esté dentro de los marcos regulatorios vigentes y dentro de la ley, se va a tener en cuenta y se va a controlar, pero todo lo que esté por fuera del marco regulatorio de la ley, se va a sancionar y se va a secuestrar. Es la forma que tenemos nosotros de proteger el comercio y garantizar que vivamos en un marco legal".

Finalmente, Austin hizo un balance positivo de su gestión como Secretario de Gobierno y admitió estar "más que honrado" de su candidatura al Consejo de la Magistratura: "Es donde se deben hacer los cambios, donde necesitamos un representante popular que represente a la gente, que tenga conocimiento de la calle y de qué es lo que la gente necesita".

R.G.