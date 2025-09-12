La concejal Evangelina Chamorro del Frente Vecinal Esquel hizo uso de su hora de preferencia.

En primer lugar, saludó a maestros y profesores por su día, y a todo el equipo educativo: "Que sostiene la educación a pesar de las políticas". En este sentido, comentó el reciente veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del presidente, Javier Milei: "Congelar sueldos y no garantizar un presupuesto que haga funcionales a las distintas universidades del país, daña al pueblo".

Por otro lado, se refirió a los recientes resultados electorales en la provincia de Buenos Aires: "Debemos felicitar al pueblo de la provincia de Buenos Aires por la victoria electoral y hacer mención de por qué sucede esto: hubieron muchas situaciones durante todo este período de gobierno que tienen que ver con una manera de gobernar que lejos de los atributos que nos da vivir en democracia, se aleja cada vez más".

Además, pidió al intendente que "habilite el diálogo político" y se someta a los controles del Concejo Deliberante. "El Concejo Deliberante debe controlar al Ejecutivo", sostuvo Chamorro.

Finalmente, se refirió a los motivos que la impulsaron a incursionar en la política: "Tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, tener empatía por el otro. Eso te coloca en un lugar de humanidad que hoy nos falta, porque las políticas están dañando al pueblo. La gente está enojada, pero no están haciendo la lectura correspondiente: no es a la oposición a la que tienen que atacar, porque nosotros también tenemos ideas buenas, también proponemos proyectos buenos para nuestra comunidad".

Según asegura la concejal, el Frente Vecinal tiene "excelentes proyectos presentados a lo largo de los años" que tuvieron una buena recepción en la comunidad.

R.G.