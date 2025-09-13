11°
Esquel, Argentina
Sabado 13 de Septiembre de 2025
EsquelTeatro
13 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Desde El Bolsón, el grupo Viruta y Sudor trae su espectáculo “El pato viajero”

En Teatro La Juntadera hoy sábado se presenta la obra de títeres, música y muchas sorpresas para toda la familia.
Teatro La Juntadera (Urquiza 254) propone un nuevo encuentro con el teatro de títeres y la música que llega en esta ocasión desde El Bolsón.

 

Presentada por la Viejita del Agua, manager y productora general del espacio cultural, llega a la ciudad el grupo Viruta y Sudor con su espectáculo “El pato viajero”.

 

Con la puesta en escena de Violeta, Jorge y Marian, "El pato viajero" es un espectáculo de títeres, música en vivo y relatos,  pensado para infancias de nivel inicial  y para todo público: "El pato viajero muestra la historia de una familia de patos. Unos turistas descubren el lago donde viven y se inicia su urbanización hasta… la construcción de una pequeña gran ciudad. Al pato mayor le pica la curiosidad y se va a probar suerte a la ciudad. Allí consigue trabajo en un parque de diversiones. Más tarde vuelve y se enamora de la Pata Gonia. Y se arma la fiesta… Se canta, se baila y se festeja"

 

El grupo Viruta y Sudor viene recorriendo prácticamente el mundo y en esta ocasión llegan desde El Bolsón: "Nuestros títeres ya dieron muchas vueltas por toda la Argentina. Actuaron para las comunidades Zapatistas de Chiapas, en el sur de México. Viajaron por España y Francia. Bailaron con los tambores en el África del Oeste. Hicieron de las suyas en Nicaragua. Cruzaron Turquía, Irán y Pakistán. Caminaron por el Himalaya en la India. 
Recorrieron Italia de pe a pa y llegaron hasta el desierto del Sahara. En el 2012 recorrieron el sur de chile y todas sus pequeñas islas. En el  2013 viajaron desde El Bolsón hasta las Cataratas del Iguazú y hoy llegan a Esquel".

 


Este Sábado 13 de Septiembre a las 19hs. Urquiza 254. Las entradas ya están en venta por WhatsApp al +54 2945 334556 (Anticipadas $7000. En puerta $8000)

 

SL


 

 

