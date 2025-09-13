11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
13 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Se espera un sábado con bajas temperaturas en Esquel

Enterate del cima según el servicio meteorológico nacional 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para mañana, sábado 13 de septiembre, indica una jornada con un notable descenso de la temperatura máxima, que no superará los 11°C.

 

 

No se esperan lluvias a lo largo del día.

 

 

La jornada comenzará con un cielo nublado y una temperatura de 9°C durante la madrugada, para luego descender a 7°C por la mañana.

 

 

La temperatura máxima se alcanzará por la tarde, con 11°C, mientras que por la noche el termómetro marcará 5°C.

 

 

F.P

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rafael Nataine habló con los trabajadores sobre el futuro de Dicasur
2
 “No nos dejan trabajar”: La empresa proveedora de internet NEXT denuncia trato desigual
3
 Dicasur busca solucionar el atraso en los pagos con ayuda de un inversor
4
 Grave accidente en Ruta 40: Ciclista fue embestido por una camioneta
5
 Yamil Tardón: la primera sonrisa del Parque Nacional Los Alerces
1
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
2
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -