Se espera un sábado con bajas temperaturas en Esquel

El pronóstico del tiempo para mañana, sábado 13 de septiembre, indica una jornada con un notable descenso de la temperatura máxima, que no superará los 11°C.

No se esperan lluvias a lo largo del día.

La jornada comenzará con un cielo nublado y una temperatura de 9°C durante la madrugada, para luego descender a 7°C por la mañana.

La temperatura máxima se alcanzará por la tarde, con 11°C, mientras que por la noche el termómetro marcará 5°C.

