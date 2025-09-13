11°
Esquel, Argentina
Sabado 13 de Septiembre de 2025
13 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Día del Bibliotecario: ¿Por qué se celebra cada 13 de septiembre?

La fecha rinde homenaje a quienes trabajan en la conservación del patrimonio cultural y promueven el acceso a la información y el fomento de la lectura.
Por Redacción Red43

Hoy 13 de septiembre, se conmemora en Argentina el Día del Bibliotecario, una fecha dedicada a reconocer la invaluable labor de estos profesionales en la promoción del conocimiento, la cultura y la lectura. La elección de este día no es casual: rinde homenaje a la creación de la primera Biblioteca Pública en el país y a un hito en la historia cultural argentina.

 

 

El 13 de septiembre de 1810, la Primera Junta de Gobierno, liderada por Mariano Moreno, fundó la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que años más tarde se convertiría en la actual Biblioteca Nacional. A este importante suceso, le siguió la publicación de un decreto en la Gaceta de Buenos Aires que formalizaba su fundación y nombraba a los primeros bibliotecarios, entre ellos a su propio impulsor, Mariano Moreno.

 

 

Sin embargo, la fecha se oficializó recién en 1954, cuando el Congreso de la Nación estableció la efeméride con el objetivo de destacar la figura del bibliotecario como un pilar fundamental en la educación y la conservación del patrimonio cultural e histórico.

 

 

F.P

 

