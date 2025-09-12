Arañazos, insultos y golpes, el confuso incidente de la intendenta y su esposo policía

La jefa comunal de Los Antiguos, Zulma Neira, fue protagonista en la tarde de este jueves de un confuso y violento incidente en la vía pública, cayendo al suelo y acusando una crisis de nervios

Las primeras versiones dan cuenta que, junto a familiares, discutió con otro grupo de personas por motivos no precisados, sucediéndose corridas y agresiones entre varios hombres, entre ellos su esposo que es un suboficial de la Policía Provincial.

En los videos captados por un teléfono celular, aparentemente por uno de sus allegados, se escuchan gritos y se observan escenas de forcejeos e intercambio de golpes de puño.

Tras ello, la intendenta que pertenece al mismo partido político del gobernador Claudio Vidal, aparece en la escena corriendo y luego cae al suelo rodeada y asistida por otras personas, incluyendo una mujer policía uniformada.

En principio se dijo que alguien la había golpeado, pero voceros de la jefatura zona norte de la fuerza de seguridad provincial lo negaron terminantemente al ser consultados por El Patagónico, aunque revelaron que sufrió una crisis de nervios que motivaron su internación.

Debido al cargo institucional que reviste, el incidente cobró notoriedad pública, sobre todo cuando se viralizaron los videos que llegaron a diferentes medios informativos.

Al respecto, el diario La Opinión Austral, precisa que el incidente se registró en la esquina de las calles Maca Tobiano y Saturnina Burgos, donde la intendenta estaba acompañada su esposo, el suboficial escribiente César Pita.

El mismo medio reportó que un vecino, Cristian Roberto Olivares manifestó que, mientras caminaba por la calle Maca Tobiano, la intendenta Neira llegó en un auto, comenzó a insultarlo e intentó empujarlo sin motivo aparente y que la intervención de personal municipal impidió que la situación escalara, tras lo cual Neira se retiró en su vehículo oficial.

Sin embargo, minutos después, Olivares habría sido interceptado por el esposo de la intendenta, el suboficial Pita, quien –otra vez por el testimonio del vecino- intentó agredirlo físicamente.

La intendenta Neira regresó al lugar y se le ve correr en busca de alguna persona pero en ese momento intervino otra mujer, Andrea Alejandra Ferrando, que sería la esposa de Olivares, quien aseguró que fue arañada por la intendenta.

Tras el incidente, la intendenta Neira se descompensó y fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial.

La justicia ya tomó conocimiento del caso a través de la secretaría penal de turno y se espera que declaren Olivares, Ferrando y otros testigos para esclarecer el hecho.

