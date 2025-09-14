12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 14 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Trelew
14 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Detuvieron a un hombre por golpear a su pareja en Trelew

La víctima presentaba lesiones visibles y fue asistida por la Comisaría de la Mujer. El acusado quedó a disposición de la Justicia y se realizará la audiencia de control este lunes. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un grave episodio de violencia de género tuvo lugar este sábado por la tarde en el barrio Los Aromos de Trelew, cuando personal de la Comisaría Tercera acudió a un domicilio de la calle Las Araucarias tras un llamado de alerta por una pelea de pareja.

 

Al ingresar, los efectivos encontraron a una mujer en estado de shock, con signos de haber sido agredida. Según detalló el jefe policial Lautaro Inzunza, la víctima se encontraba “visiblemente alterada, nerviosa y asustada, con heridas en distintas partes del cuerpo, sangrado nasal y lesiones en un dedo de la mano izquierda”.

 

El presunto agresor fue detenido de inmediato para su identificación y traslado a la dependencia policial. Posteriormente, quedó a disposición de la Oficina Judicial del Ministerio Público Fiscal, la Comisaría de la Mujer y la Defensa Pública, en el marco de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género.

 

La mujer fue acompañada a la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia correspondiente. En tanto, la audiencia de control de detención está prevista para este lunes.
 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Luis Eugenio Gómez QEPD
2
 Roberto Walsh: historias que viajan sobre ruedas
3
 Arranca hoy el Torneo de la Divisional de Honor de Futsal Masculino
4
 Karina Milei impulsa un frente estudiantil en CABA para fortalecer la militancia libertaria
5
 Domingo para lavar ropa, porque hay alerta de lluvia para el lunes
1
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
2
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -