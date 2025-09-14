Detuvieron a un hombre por golpear a su pareja en Trelew

Un grave episodio de violencia de género tuvo lugar este sábado por la tarde en el barrio Los Aromos de Trelew, cuando personal de la Comisaría Tercera acudió a un domicilio de la calle Las Araucarias tras un llamado de alerta por una pelea de pareja.

Al ingresar, los efectivos encontraron a una mujer en estado de shock, con signos de haber sido agredida. Según detalló el jefe policial Lautaro Inzunza, la víctima se encontraba “visiblemente alterada, nerviosa y asustada, con heridas en distintas partes del cuerpo, sangrado nasal y lesiones en un dedo de la mano izquierda”.

El presunto agresor fue detenido de inmediato para su identificación y traslado a la dependencia policial. Posteriormente, quedó a disposición de la Oficina Judicial del Ministerio Público Fiscal, la Comisaría de la Mujer y la Defensa Pública, en el marco de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género.

La mujer fue acompañada a la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia correspondiente. En tanto, la audiencia de control de detención está prevista para este lunes.



R.G.