Gualjaina se prepara para el 8° Encuentro Gastronómico Ancestral

La Municipalidad de Gualjaina anunció la realización del 8° Encuentro Gastronómico Ancestral, que tendrá lugar el sábado 11 de octubre. La jornada incluirá la degustación de platos tradicionales como curanto, corderos, hierbas y otras producciones locales, además de un variado cronograma de charlas sobre producción agroecológica, turismo geológico y astroturismo.

El encuentro sumará también música, danzas y actividades culturales, destacándose la participación de delegaciones de Futaleufú (Chile), en el marco del acuerdo de integración firmado entre el intendente Marcelo Limarieri y el alcalde Fernando Grandon.

Desde el municipio informaron que quienes deseen participar deberán inscribirse previamente en las oficinas de Turismo y Cultura Municipal.



R.G.