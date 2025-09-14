12°
Gualjaina se prepara para el 8° Encuentro Gastronómico Ancestral

El evento será el sábado 11 de octubre y contará con comidas típicas, charlas, espectáculos artísticos y la participación de representantes chilenos en el marco de un acuerdo binacional. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Gualjaina anunció la realización del 8° Encuentro Gastronómico Ancestral, que tendrá lugar el sábado 11 de octubre. La jornada incluirá la degustación de platos tradicionales como curanto, corderos, hierbas y otras producciones locales, además de un variado cronograma de charlas sobre producción agroecológica, turismo geológico y astroturismo.

 

El encuentro sumará también música, danzas y actividades culturales, destacándose la participación de delegaciones de Futaleufú (Chile), en el marco del acuerdo de integración firmado entre el intendente Marcelo Limarieri y el alcalde Fernando Grandon.

 

Desde el municipio informaron que quienes deseen participar deberán inscribirse previamente en las oficinas de Turismo y Cultura Municipal.
 

 

R.G.

 

