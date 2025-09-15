13°
Lunes 15 de Septiembre de 2025
15 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Recuperaron una moto robada: Tenía el número de cuadro adulterado y había sido repintada

Una moto Honda XR 150 con pedido de secuestro fue recuperada durante un allanamiento en el Eco Barrio. El vehículo tenía el número de cuadro adulterado, estaba repintado y le faltaban varias piezas.
Una moto Honda XR 150 cc con pedido de secuestro por robo fue recuperada por la Policía de Río Negro el último viernes, luego de un allanamiento realizado en el barrio Eco, sobre calle Diagonal Sur, en la localidad de El Bolsón.

 

El operativo fue ordenado en el marco de una investigación por el hurto de un motovehículo, y permitió dar con un rodado que presentaba coincidencias mecánicas con el vehículo denunciado, aunque con notorias modificaciones en su estructura y estética.

 

Moto repintada y con número de cuadro adulterado

 

Durante el procedimiento, llevado a cabo poco después del mediodía, el personal policial halló una moto que había sido repintada de negro y se encontraba incompleta: sin cachas traseras, sin carcasa delantera y sin luz frontal. A pesar de estos cambios, los efectivos constataron que el número de motor coincidía con el del vehículo denunciado como robado, mientras que el número de cuadro estaba adulterado, lo que confirmaría el intento de encubrimiento.

 

 

Intervención del Gabinete de Criminalística

 

En el lugar también trabajó el Gabinete de Criminalística, que llevó adelante pericias para verificar las alteraciones en la numeración y asegurar la correcta identificación del vehículo. La moto fue secuestrada como elemento de prueba en la causa judicial que continúa en curso.

 

Desde la fuerza policial señalaron que el resultado del procedimiento fue posible gracias a la tarea de inteligencia previa y a la articulación entre distintas unidades de investigación, lo que permitió ubicar el domicilio y concretar el recupero del rodado robado.

 

 

 

O.P

 

