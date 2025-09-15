Accidente en la Ruta 40: Una camioneta impactó contra un árbol

Durante la tarde del domingo, una camioneta Ford Ranger perdió el control y colisionó contra un árbol en la colectora oeste de la Ruta Nacional 40, a la altura de Lago Puelo. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

¿Qué ocurrió?

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el vehículo siniestrado se despistó e impactó contra un árbol a un costado de la colectora.

Minutos después del accidente, personal de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía acudieron al lugar del hecho. Allí se procedió a verificar que no hubiera pérdidas de combustible ni riesgos inmediatos. Luego procedieron a retirar la camioneta de la vía para normalizar el tránsito vehicular.

O.P