Lunes 15 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina Parque Nacional Lago Puelo
15 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Invitan a charla sobre cómo convivir mejor entre humanos, perros y fauna silvestre

Se trata de una charla gratuita sobre cómo mejorar la convivencia entre humanos, perros y fauna silvestre. La actividad estará a cargo de la investigadora del CONICET Laura Borsellino.
Por Redacción Red43

El próximo sábado 20 de septiembre a las 11 hs, el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo será escenario de una charla de divulgación científica abierta a toda la comunidad: “Naturaleza compartida: Cómo convivir mejor entre humanos, perros y vida silvestre”.

 

La actividad, libre y gratuita, está orientada a reflexionar y aprender sobre el impacto que pueden generar los perros en áreas naturales protegidas, tanto en la fauna nativa como en el ganado, y a compartir herramientas para una convivencia más armónica y respetuosa con el entorno natural.

 

Durante la charla se abordará una experiencia concreta de conservación llevada a cabo en un corredor biológico entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y la provincia de Río Negro, donde se trabajó en conjunto con pobladores, investigadores y autoridades para mitigar los efectos del libre tránsito de perros domésticos o semi-domésticos en el ambiente silvestre.

 

 

La exposición estará a cargo de Laura Borsellino, Magíster en Conservación de la Biodiversidad e investigadora del CONICET.

 

  • Fecha: Sábado 20 de septiembre

     

  • Hora: 11 hs

     

  • Lugar: Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo

     

  • Actividad libre y gratuita

     

 

 

O.P

 

