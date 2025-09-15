Invitan a charla sobre cómo convivir mejor entre humanos, perros y fauna silvestre

El próximo sábado 20 de septiembre a las 11 hs, el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo será escenario de una charla de divulgación científica abierta a toda la comunidad: “Naturaleza compartida: Cómo convivir mejor entre humanos, perros y vida silvestre”.
La actividad, libre y gratuita, está orientada a reflexionar y aprender sobre el impacto que pueden generar los perros en áreas naturales protegidas, tanto en la fauna nativa como en el ganado, y a compartir herramientas para una convivencia más armónica y respetuosa con el entorno natural.
Durante la charla se abordará una experiencia concreta de conservación llevada a cabo en un corredor biológico entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y la provincia de Río Negro, donde se trabajó en conjunto con pobladores, investigadores y autoridades para mitigar los efectos del libre tránsito de perros domésticos o semi-domésticos en el ambiente silvestre.
La exposición estará a cargo de Laura Borsellino, Magíster en Conservación de la Biodiversidad e investigadora del CONICET.
Fecha: Sábado 20 de septiembre
Hora: 11 hs
Lugar: Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo
Actividad libre y gratuita
