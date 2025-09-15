ANMAT prohíbe múltiples productos por irregularidades en registros y seguridad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, distribución y comercialización de diversos productos al detectar irregularidades en su procedencia, rotulado o registros sanitarios. Las decisiones fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial mediante varias disposiciones.

Entre los productos afectados se encuentran cosméticos de la marca JUKA.ALISADOS, como shampoo neutro, botox capilar, alisado japonés y cremas nutritivas, que se comercializaban en plataformas digitales sin contar con los rótulos oficiales ni inscripción sanitaria (Disposición 6776/2025).

También fueron prohibidos dispositivos médicos incautados en inspecciones a Medical Team S.R.L. en La Rioja, incluyendo prótesis y parches cardiovasculares de marcas reconocidas como GORE-TEX, que carecían de documentación válida. Algunos dispositivos COOLEY veri-soft presentaban vencimiento expirado y ausencia de trazabilidad, lo que derivó en un sumario sanitario (Disposición 6777/2025).

En el ámbito de la salud domiciliaria, se suspendió un equipo médico para tratar la apnea obstructiva del sueño tras una denuncia por robo de la firma Air Liquide Argentina S.A.. La falta de trazabilidad y desconocimiento de su estado de conservación motivó la prohibición de su uso en pacientes mayores de 30 kilos (Disposición 6778/2025).

En productos de limpieza, la ANMAT retiró del mercado la lavandina en polvo Calitex. Calidad Multiplicada, que carecía de registro, se vendía en sobres de 25 gramos en plataformas digitales y no contaba con establecimiento elaborador identificado.

El organismo también prohibió el repelente y desodorante para perros y gatos de la marca Chau Pis, tras detectar que el RNE correspondía a otra firma que negó su elaboración y que el producto se comercializaba sin distribuidor verificable. Al tratarse de un domisanitario de Riesgo II, su venta estaba condicionada a inscripción sanitaria (Disposición 6780/2025).

Asimismo, quedaron fuera de circulación varios purificadores de agua y filtros de marcas como Gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa Home, Pentair, Osvan y Electrolux, incluyendo productos sin rótulo. La decisión responde a denuncias de usuarios por irregularidades, turbiedad en el agua y síntomas gastrointestinales, y a la falta de información de importador o establecimiento elaborador (Disposición 6781/2025).

Por último, se prohibió la comercialización de los medicamentos OXALIPLATINO 100 mg y DOCETAXEL 20 mg, solución inyectable, fabricados por FILAXIS FARMACÉUTICA S.A., por incumplimientos en Buenas Prácticas de Fabricación que afectan su seguridad y calidad (Disposición 6843/2025).

La ANMAT destacó que todas estas acciones buscan proteger a los consumidores y asegurar que los productos disponibles cumplan con los estándares de seguridad, trazabilidad y calidad exigidos por la normativa vigente.

R.G.