CEPA alertó sobre un ajuste histórico: el gasto público se redujo un 31% en 2025

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional que refleja la magnitud del ajuste implementado en 2025. Entre enero y agosto, el gasto total registró una caída del 31% en términos reales respecto al mismo período de 2023, con un fuerte impacto en áreas clave como salud, educación, ciencia, seguridad social, desarrollo productivo, transporte e infraestructura.

En contrapartida, el estudio señala que la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó su ejecución en un 23%, mientras que los Servicios de Deuda Pública concentran el 9% del gasto total.

En el área de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud redujo sus recursos en un 56%, los hospitales nacionales entre un 30% y 38%, el Instituto Malbrán en 26% y la ANMAT en 27%. Programas esenciales de atención y prevención sufrieron caídas de hasta el 100%, salvo el de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que registró un crecimiento del 41%.

En materia de seguridad social y programas sociales, la ANSES recortó un 7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un 72%, el INAES un 75%, y partidas como Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social (-100%) quedaron prácticamente sin financiamiento.

La educación también se vio fuertemente afectada: programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no tuvieron ejecución (-100%), el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles cayó un 88%, y las becas y formación docente retrocedieron entre 77% y 79%.

En ciencia y tecnología, el CONICET sufrió una baja del 29%, la CONAE del 40%, el INTA del 37%, el INTI del 44%, y el programa de Promoción de la Investigación e Innovación un 83%.

La producción y la obra pública no escaparon al ajuste: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo se redujo en un 76%, la CNEA en 39%, el ENRE en 24% y el ENARGAS en 26%. En transporte e infraestructura, prácticamente no hubo ejecución, con caídas de entre 89% y 100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. A su vez, las transferencias a provincias se redujeron entre 98% y 100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires.

Finalmente, las fuerzas de seguridad también registraron recortes de entre 29% y 32%, mientras que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tuvieron bajas de entre 17% y 21%.

En conclusión, el CEPA advierte que la administración nacional atraviesa un escenario de ajuste profundo que compromete la continuidad de programas esenciales en un contexto de crisis económica y social, mientras se refuerza el presupuesto en inteligencia y se prioriza el pago de deuda.

