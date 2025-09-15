La semana arranca con el clásico “no sé qué ponerme”

Tras un fin de semana que dio tregua al clima invernal (con un domingo templado y soleado que invitó a disfrutar al aire libre), este lunes arranca con un cambio de condiciones en la Comarca Andina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día mayormente nublado y con lluvias aisladas, en una jornada que vuelve a recordarnos que el invierno aún no se fue… pero le queda poco.

Cielo gris, lluvias intermitentes y viento constante

Mañana: cielo mayormente nublado, temperatura mínima de 3°C y vientos del noroeste entre 23 y 31 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

Tarde y noche: se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá a 13°C durante la tarde y bajará a 8°C hacia la noche.

Últimos suspiros del invierno

Aunque el calendario todavía marca invierno, este lunes nos sitúa a apenas una semana de la llegada oficial de la primavera, el próximo 21 de septiembre. La naturaleza comienza a mostrar señales: algunos brotes, días un poco más largos y la expectativa de temperaturas amigables.

El clima de hoy, sin embargo, es un recordatorio de que los cambios de estación no son inmediatos y que septiembre aún guarda días grises y frescos bajo la manga.

Efemérides del 15 de septiembre

Este lunes también es una jornada para reflexionar, ya que se conmemoran dos fechas importantes a nivel internacional:

Día Internacional de la Democracia , instaurado por la ONU en 2007 para promover y defender los principios democráticos en todo el mundo.

Día Mundial del Linfoma, una fecha destinada a concientizar sobre esta enfermedad oncológica, que afecta a más de un millón de personas en el planeta.

O.P