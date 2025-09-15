13°
13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 15 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNinviernoEl BolsónLago PueloEl HoyoEpuyen
15 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

La semana arranca con el clásico “no sé qué ponerme”

A una semana de la primavera, el clima sigue jugando al desconcierto. El lunes llega con cielo mayormente nublado, viento persistente y lluvias aisladas hacia la tarde y noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras un fin de semana que dio tregua al clima invernal (con un domingo templado y soleado que invitó a disfrutar al aire libre), este lunes arranca con un cambio de condiciones en la Comarca Andina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día mayormente nublado y con lluvias aisladas, en una jornada que vuelve a recordarnos que el invierno aún no se fue… pero le queda poco.

 

Cielo gris, lluvias intermitentes y viento constante

 

  • Mañana: cielo mayormente nublado, temperatura mínima de 3°C y vientos del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

     

  • Tarde y noche: se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá a 13°C durante la tarde y bajará a 8°C hacia la noche.

     

Últimos suspiros del invierno

 

Aunque el calendario todavía marca invierno, este lunes nos sitúa a apenas una semana de la llegada oficial de la primavera, el próximo 21 de septiembre. La naturaleza comienza a mostrar señales: algunos brotes, días un poco más largos y la expectativa de temperaturas amigables.

 

 

El clima de hoy, sin embargo, es un recordatorio de que los cambios de estación no son inmediatos y que septiembre aún guarda días grises y frescos bajo la manga.

 

Efemérides del 15 de septiembre

 

Este lunes también es una jornada para reflexionar, ya que se conmemoran dos fechas importantes a nivel internacional:

 

  • Día Internacional de la Democracia, instaurado por la ONU en 2007 para promover y defender los principios democráticos en todo el mundo.

     

  • Día Mundial del Linfoma, una fecha destinada a concientizar sobre esta enfermedad oncológica, que afecta a más de un millón de personas en el planeta.

     

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por lluvias intensas en la cordillera de Chubut
2
 Detuvieron a tres personas por el robo de un celular y una caja registradora
3
 Escándalo PAMI: revelan contratos con pagos anticipados del 3%
4
 Tragedia en México: explosión de pipa deja 13 muertos y decenas de heridos
5
 El gol de taco de Enzo San Martín le salvó la noche a Wenú
1
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
2
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
3
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
4
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
5
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -