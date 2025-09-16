Invitan a la proyección de El Turbio: Un retrato íntimo de la vida en la Comarca profunda

Este viernes 19 de septiembre a las 19 horas, el Auditorio de la Casa del Bicentenario será escenario de la proyección del documental El Turbio, dirigido por Alejandro Encinas, luego de un recorrido por festivales internacionales.

La entrada es libre y gratuita, y se espera una gran concurrencia para presenciar esta obra que pone en primer plano las voces, el paisaje y la cultura del Paraje El Turbio, un rincón poco conocido al otro lado de Lago Puelo.

Un año de rodaje, una vida entera de historias

Rodado entre 2023 y 2024, El Turbio es el resultado de un trabajo documental inmersivo: el equipo convivió durante un año con las y los pobladores del paraje para capturar con honestidad y belleza su vida cotidiana, su relación con la tierra y su lucha por permanecer.

Desde su estreno, El Turbio recorrió festivales de cine en todo el mundo, recibiendo premios en categorías como: mejor documental, mejor fotografía, mejor sonido y mejor producción.

La función se realizará el viernes 19 de septiembre a las 19 hs en el Auditorio de la Casa del Bicentenario de El Bolsón, con entrada libre y gratuita.

