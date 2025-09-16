13°
Martes 16 de Septiembre de 2025
Se realizó el simulacro de incendio para evaluar la coordinación entre áreas locales

El director de Protección Civil Municipal, Sergio Caneo, explicó las ventajas de este tipo de tareas frente a un verano que se anticipa con sequia.
El director de Protección Civil Municipal, Sergio Caneo, explicó las tareas relacionadas en el simulacro de incendio forestal en un barrio de la zona de interfase.

 

El día de ayer lunes, se realizó la actividad con el objetivo de poner a prueba los planes de emergencia y evacuación: “Con este con este ejercicio que está dividido en tres partes, una simulación enviando información sobre un sobre un incendio ficticio, y a medida que va avanzando concluye con la simulación general con la participación de las instituciones de respuesta y al ataque del supuesto incendio”.

 

El ejercicio constó de tres etapas: la prueba del sistema de alerta temprana, la evacuación preventiva y la activación de la emergencia en terreno. Caneo explicó que se realizó una evaluación del sistema: "con los responsables directos, que son la Policía de la provincia, Bomberos Voluntarios, la Brigada de Bosques, la Subsecretaria de Protección Ciudadana mediante la dirección de defensa civil de acá de la provincia y el Ejército".

 

Caneo remarcó que las medidas están enfocadas en barrios cercanos a bosques, y que uno de los datos esenciales para la comunidad es prestar atención a las fuentes de información oficial, donde los equipos se prepararon para ordenar la información de la forma más útil y certera, además de sus plazos y elementos disponibles: "puede ser que se suba a redes sociales información sin malas intenciones, pero que entorpecen las acciones de las áreas responsables del ataque al fuego".

 

"En octubre o noviembre", anticipó que se realizará un nuevo simulacro, enfocado en tareas de rescate y de difusión, para tener las fotos e información clave para accionar ante una verdadera emergencia.

 

SL

 

