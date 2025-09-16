13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad CienciaEsquel
16 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Pizza a la Ciencia: presentan la décimo novena edición

La propuesta de cenar algo rico mientras escuchás una buena disertación de ciencia, tendrá lugar mañana en Fitzroya Pizza. Esta vez, será sobre Planificación Urbana. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este miércoles 17 de septiembre, a las 21:00 horas, se llevará a cabo una nueva edición de "Pizza a la Ciencia" en el nuevo local de Fitzroya Pizza, sobre calle Almafuerte casi AP Justo, en Esquel.

 

En esta ocasión, la actividad, que se enmarca en la XVIII Fiesta del Día Mundial del Turismo, se centrará en el lema "Turismo y Transformación Sostenible" para debatir sobre la planificación y el crecimiento de la ciudad.

 


El encuentro, con entrada libre y gratuita, reunirá a un grupo de expertos para analizar la evolución y el futuro del planeamiento urbano en la cordillera. La conversación abordará temas clave como los códigos de planeamiento y obras, la infraestructura y el desarrollo territorial.

 


Los protagonistas del debate
La mesa estará conformada por los siguientes especialistas:

 

  • Marcelo Ferretti (arquitecto): Presentará una revisión histórica del Código de Planeamiento Urbano desde 1998 hasta la actualidad, Ricardo Jorge (ingeniero) Compartirá detalles sobre el nuevo Código de Obras en Espacios Públicos, centrado en la planificación de redes de infraestructura, obras viales e hidráulicas.
  • Nahir Hernández e Iván Pereyra (arquitectos) analizarán las modificaciones y actualizaciones necesarias para el Código, con un enfoque en la urbanización de barrios periféricos y la gestión municipal diaria.
  • Gustavo Tunesi (contador público) ofrecerá una visión interdisciplinaria sobre el Desarrollo Territorial.

El evento será moderado por Héctor Gonda y Carlos Baroli, y es organizado por Fitzroya Pizza y el Observatorio del Territorio y el Desarrollo Regional (TeDer) de la UNPSJB. Para asegurar un lugar, se recomienda reservar mesa con anticipación llamando al 02945 503906.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rescatan a 31 trabajadores rurales en condiciones de explotación en Santa Fe
2
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
3
 Buscan en Chile a un joven chubutense desaparecido en el río
4
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
5
 “Es complicada, pero estoy enamorado”: la rara historia de un romance que terminó en la justicia
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -