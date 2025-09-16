Pizza a la Ciencia: presentan la décimo novena edición

Este miércoles 17 de septiembre, a las 21:00 horas, se llevará a cabo una nueva edición de "Pizza a la Ciencia" en el nuevo local de Fitzroya Pizza, sobre calle Almafuerte casi AP Justo, en Esquel.

En esta ocasión, la actividad, que se enmarca en la XVIII Fiesta del Día Mundial del Turismo, se centrará en el lema "Turismo y Transformación Sostenible" para debatir sobre la planificación y el crecimiento de la ciudad.

El encuentro, con entrada libre y gratuita, reunirá a un grupo de expertos para analizar la evolución y el futuro del planeamiento urbano en la cordillera. La conversación abordará temas clave como los códigos de planeamiento y obras, la infraestructura y el desarrollo territorial.



Los protagonistas del debate

La mesa estará conformada por los siguientes especialistas:

Marcelo Ferretti (arquitecto): Presentará una revisión histórica del Código de Planeamiento Urbano desde 1998 hasta la actualidad, Ricardo Jorge (ingeniero) Compartirá detalles sobre el nuevo Código de Obras en Espacios Públicos, centrado en la planificación de redes de infraestructura, obras viales e hidráulicas.

Nahir Hernández e Iván Pereyra (arquitectos) analizarán las modificaciones y actualizaciones necesarias para el Código, con un enfoque en la urbanización de barrios periféricos y la gestión municipal diaria.

Gustavo Tunesi (contador público) ofrecerá una visión interdisciplinaria sobre el Desarrollo Territorial.

El evento será moderado por Héctor Gonda y Carlos Baroli, y es organizado por Fitzroya Pizza y el Observatorio del Territorio y el Desarrollo Regional (TeDer) de la UNPSJB. Para asegurar un lugar, se recomienda reservar mesa con anticipación llamando al 02945 503906.

E.B.W.