Atención: mañana miércoles entra en vigencia la restricción de uso del fuego para la eliminación de residuos vegetales

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, informa que a partir del miércoles 17 de septiembre entra en vigencia la restricción de uso del fuego para la eliminación de residuos vegetales.

Las autorizaciones para quemas se otorgarán por un plazo máximo de 5 días y deberán realizarse en horario matutino, hasta las 11:00 horas.

La medida responde a las condiciones actuales de alto riesgo de incendios, producto de las escasas precipitaciones y la disponibilidad de material combustible.

SL