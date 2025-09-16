13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
16 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atención: mañana miércoles entra en vigencia la restricción de uso del fuego para la eliminación de residuos vegetales

Las autorizaciones para quemas se otorgarán por un plazo máximo de 5 días y deberán realizarse en horario matutino, hasta las 11 horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, informa que a partir del miércoles 17 de septiembre entra en vigencia la restricción de uso del fuego para la eliminación de residuos vegetales.

 

Las autorizaciones para quemas se otorgarán por un plazo máximo de 5 días y deberán realizarse en horario matutino, hasta las 11:00 horas.

 

La medida responde a las condiciones actuales de alto riesgo de incendios, producto de las escasas precipitaciones y la disponibilidad de material combustible.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rescatan a 31 trabajadores rurales en condiciones de explotación en Santa Fe
2
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
3
 Buscan en Chile a un joven chubutense desaparecido en el río
4
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
5
 “Es complicada, pero estoy enamorado”: la rara historia de un romance que terminó en la justicia
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -