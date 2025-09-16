Javier Muñoz y Sheila Jones Reyes ganaron la Pre Unión de los Parajes 2025

Javier Muñoz y Sheila Jones Reyes fueron los grandes ganadores de una edición de la competencia ciclística “Pre Unión de los Parajes”, competencia que tuvo como punto de partida la sede del CEDEM con llegada a la Casita de Lala, en Sierra Colorada.

En el marco de los trabajos organizativos que se realizan para la gran cita del próximo 23 de noviembre, los “Amigos del Ciclismo de Trevelin” concretaron este domingo una exitosa edición de la Pre-Unión de Los Parajes 2025.

Con la participación de más de 80 ciclistas, este encuentro deportivo contó con el auspicio del gobierno provincial, a través de Chubut Deportes y congregó a deportistas locales y de otras localidades como Esquel, Corcovado, Gualjaina, El Maitén, Caleta Olivia, Dolavon, Neuquén, Perito Moreno y El Bolsón.

Señalemos que Javier Muñoz (representante del Gimnasio Vive) fue el ganador de la clasificación general en la distancia más larga, donde hizo un tiempo de 1hs 14min 50seg, en tanto Sheila Jones Reyes fue la más rápida entre las mujeres (tiempo de 1hs 37min 39seg).

Para destacar, además, la participación de los jóvenes de la selección provincial quienes brillaron en la prueba del domingo. Por ejemplo, la ciclista de Gualjaina, Delfina Cárdenas, completó el recorrido 1hs 15min34seg; en tanto Axel Orias se impuso en la categoría de 13 a 19 años, seguido por los hermanos esquelenses Mariano y Ramiro Miranda.

En la prueba de los Promocionales (17 a 35 años) quienes recorrieron 18K, ganó el joven ciclista de Corcovado Leonardo Fernández quien empleó un tiempo de 51min 59seg 00cent, seguido por su compañero de equipo, el esquelense Gaspar Bachman (56min 36seg 43cent) y completó el podio Luciano Ramos de El Bolsón (57min 54seg 21cent).

Mientras que en la categoría de Caballeros (más de 36 años) el ganador fue Claudio Urdiles de Esquel (59min 27seg 02cent), seguido por Daniel Leguimán del Grupo Colina (1hs 06min 53seg), en tanto completó el podio Leonardo Rosales de Trevelin (1hs 08min 22seg).

Entre las Damas de más de 36 años, ganó Stella Maris Gajardo de Esquel, segunda Julieta Vernengo (Esquel) y tercera fue Valeria Isabel Davies (Trevelin).

Esta competencia fue la antesala de la gran fiesta de la "Unión de los Parajes 2025" que se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre, donde los ciclistas desafiarán una distancia de 73 km para las categorías competitivas y 57 km para los promocionales recorriendo trazados exigentes por lugares circundantes a Trevelin, que se destacan por una belleza natural increíble.