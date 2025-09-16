13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut Deportespre union de los parajes
16 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Javier Muñoz y Sheila Jones Reyes ganaron la Pre Unión de los Parajes 2025

Tomaron parte más de 80 ciclistas. Contó con el auspicio de Chubut Deportes
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Javier Muñoz y Sheila Jones Reyes fueron los grandes ganadores de una edición de la competencia ciclística “Pre Unión de los Parajes”, competencia que tuvo como punto de partida la sede del CEDEM con llegada a la Casita de Lala, en Sierra Colorada.

 

En el marco de los trabajos organizativos que se realizan para la gran cita del próximo 23 de noviembre, los “Amigos del Ciclismo de Trevelin” concretaron este domingo una exitosa edición de la Pre-Unión de Los Parajes 2025.

 

Con la participación de más de 80 ciclistas, este encuentro deportivo contó con el auspicio del gobierno provincial, a través de Chubut Deportes y congregó a deportistas locales y de otras localidades como Esquel, Corcovado, Gualjaina, El Maitén, Caleta Olivia, Dolavon, Neuquén, Perito Moreno y El Bolsón.

 

Señalemos que Javier Muñoz (representante del Gimnasio Vive) fue el ganador de la clasificación general en la distancia más larga, donde hizo un tiempo de 1hs 14min 50seg, en tanto Sheila Jones Reyes fue la más rápida entre las mujeres (tiempo de 1hs 37min 39seg).

 

Para destacar, además, la participación de los jóvenes de la selección provincial quienes brillaron en la prueba del domingo. Por ejemplo, la ciclista de Gualjaina, Delfina Cárdenas, completó el recorrido 1hs 15min34seg; en tanto Axel Orias se impuso en la categoría de 13 a 19 años, seguido por los hermanos esquelenses Mariano y Ramiro Miranda.

 

 

En la prueba de los Promocionales (17 a 35 años) quienes recorrieron 18K, ganó el joven ciclista de Corcovado Leonardo Fernández quien empleó un tiempo de 51min 59seg 00cent, seguido por su compañero de equipo, el esquelense Gaspar Bachman (56min 36seg 43cent) y completó el podio Luciano Ramos de El Bolsón (57min 54seg 21cent).

 

Mientras que en la categoría de Caballeros (más de 36 años) el ganador fue Claudio Urdiles de Esquel (59min 27seg 02cent), seguido por Daniel Leguimán del Grupo Colina (1hs 06min 53seg), en tanto completó el podio Leonardo Rosales de Trevelin (1hs 08min 22seg).

 

Entre las Damas de más de 36 años, ganó Stella Maris Gajardo de Esquel, segunda Julieta Vernengo (Esquel) y tercera fue Valeria Isabel Davies (Trevelin).

 

 

Esta competencia fue la antesala de la gran fiesta de la "Unión de los Parajes 2025" que se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre, donde los ciclistas desafiarán una distancia de 73 km para las categorías competitivas y 57 km para los promocionales recorriendo trazados exigentes por lugares circundantes a Trevelin, que se destacan por una belleza natural increíble.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rescatan a 31 trabajadores rurales en condiciones de explotación en Santa Fe
2
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
3
 Buscan en Chile a un joven chubutense desaparecido en el río
4
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
5
 “Es complicada, pero estoy enamorado”: la rara historia de un romance que terminó en la justicia
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -