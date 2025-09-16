¡¡Mirá que equipo armaron en Rio Pico!!

Terrible cancha de césped sintético tiene la localidad de Rio Pico. Está ubicada detrás del gimnasio y ahora que vienen los tiempos lindos, es un lindo momento de aprovechar ese espacio, jugando al fútbol como a todos les gustan.

Tener en una localidad chica como Rio Pico, un campo de juego de fútsal de césped sintético significa un avance increíble en lo que es infraestructura deportiva. Está detrás del gimnasio municipal, gimnasio que cuenta con tribuna y cabina de transmisión, con un albergue y con un amplio salón.

Ya tiene todo. Ahora habrá que cuidarlo.

El mediodía de este martes quedó oficialmente inaugurada la cancha de césped sintético, un espacio soñado por la comunidad de Rio Pico ideal para la práctica de fútsal, aunque se lo podrá usar también para otros deportes.

Este proyecto, que comenzó años atrás bajo la gestión del entonces encargado de deportes Basilio Curiche, fue continuado por Fabio Solís y finalmente, en el día de hoy, se convirtió en una realidad tan anhelada como esperada.

La ceremonia contó con la presencia del Gobernador de la Provincia Ignacio Torres, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, el vicegobernador Gustavo Menna, la la diputada nacional Ana Clara Romero, además del intendente Diego Pérez como anfitrión, y la responsable del área de deportes, Aldana Lahora.