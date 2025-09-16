13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut Deportesaldana lahoracoordinación de deportes de rio pico
16 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

¡¡Mirá que equipo armaron en Rio Pico!!

El Gobernador Torres se sumó al equipo de Pequeños Gigantes. Se inauguró la cancha de césped sintético. Después de varios años, este proyecto se hizo realidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Terrible cancha de césped sintético tiene la localidad de Rio Pico. Está ubicada detrás del gimnasio y ahora que vienen los tiempos lindos, es un lindo momento de aprovechar ese espacio, jugando al fútbol como a todos les gustan.

 

Tener en una localidad chica como Rio Pico, un campo de juego de fútsal de césped sintético significa un avance increíble en lo que es infraestructura deportiva. Está detrás del gimnasio municipal, gimnasio que cuenta con tribuna y cabina de transmisión, con un albergue y con un amplio salón.

 

Ya tiene todo. Ahora habrá que cuidarlo.

 

 

El mediodía de este martes quedó oficialmente inaugurada la cancha de césped sintético, un espacio soñado por la comunidad de Rio Pico ideal para la práctica de fútsal, aunque se lo podrá usar también para otros deportes.

 

Este proyecto, que comenzó años atrás bajo la gestión del entonces encargado de deportes Basilio Curiche, fue continuado por Fabio Solís y finalmente, en el día de hoy, se convirtió en una realidad tan anhelada como esperada.

 

 

La ceremonia contó con la presencia del Gobernador de la Provincia Ignacio Torres, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, el vicegobernador Gustavo Menna, la la diputada nacional Ana Clara Romero, además del intendente Diego Pérez como anfitrión, y la responsable del área de deportes, Aldana Lahora.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rescatan a 31 trabajadores rurales en condiciones de explotación en Santa Fe
2
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
3
 Buscan en Chile a un joven chubutense desaparecido en el río
4
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
5
 “Es complicada, pero estoy enamorado”: la rara historia de un romance que terminó en la justicia
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -