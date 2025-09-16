Con un concurso de pesca, Paso del Sapo celebra su aniversario y busca potenciar el turismo

La comuna rural de Paso del Sapo se prepara para celebrar su 75° aniversario con un evento que busca marcar un antes y un después en el desarrollo turístico de la localidad. El 3, 4 y 5 de octubre, el pueblo, ubicado a orillas del río Chubut, será sede de un concurso de pesca por primera vez en su historia, una iniciativa de la comunidad que busca aprovechar el potencial de la región.

En la presentación del evento, la vice intendente Estefanía Castillo y el coordinador Héctor Ferrari destacaron el gran acompañamiento de la Dirección Regional de Turismo y la Dirección de Pesca Continental de la provincia. “Estamos tratando de hoy mostrar que Paso del Sapo tiene un potencial turístico y en eventos puede ser también para captar toda nuestra región”, aseguró Ferrari.

El concurso de pesca se realizará el sábado 4 de octubre, de 9 a 18 h, con un costo de inscripción de $15.000. Los organizadores adelantaron que ya hay un gran número de inscriptos, lo que demuestra el interés de los pescadores por participar. Los premios son muy atractivos: $300.000 para el primer puesto, $200.000 para el segundo y un equipo de pesca para el tercero. Además, se entregarán trofeos a los ganadores, y el campeón general obtendrá una inscripción gratuita para el próximo torneo y un permiso de pesca para la temporada 2025-2026.

La modalidad del concurso es spinning y el tarrito, y solo se permite el uso de señuelos artificiales. Es obligatorio contar con licencia de pesca deportiva vigente y los menores deben participar bajo la responsabilidad de un adulto. Se prohíbe el ingreso al agua y el vadeo debido a las condiciones del río.

El evento contará con un repertorio de actividades para toda la familia. El sábado se inaugurará el sendero La Cruz, y habrá presentaciones de artistas locales y de la región, como Paloma Pilquiman, El Rejunte, Marcos Cuán, Sensación Tropical, Sin Fronteras y Naiara Ghent. El domingo, para cerrar los festejos, se realizarán carreras hípicas.

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que este concurso es una gran oportunidad para fomentar la pesca deportiva en la meseta y el río Chubut, que es muy buscada por los pescadores. Buono destacó que la iniciativa de Paso del Sapo coincidió con la decisión de la Dirección de habilitar la pesca durante los fines de semana de octubre en algunos ambientes controlados, con el objetivo de promover una pesca sustentable sin comprometer la temporada de verano.



