12°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
17 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Decisiones impulsivas: La Cuática presenta nuevas improvisaciones primaverales

Este sábado 20 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, con la actuación de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cuática, presenta: "Brote primaveral" (inmortales hasta el otoño), show de impro y humor sobre decisiones impulsivas.

 

 

Será el sábado 20 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, con la actuación de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno.

 

 

¿Qué impulsos hemos tenido con las hormonas como guías? ¿Cuántos riesgos hemos corrido sin pensar en el mañana? La primavera y sus resabios, reflejados con humor, risas y riesgo de muerte.

 

 

Anticipadas al 2945 334939 a un valor de 1 x $ 12.000 y promo: 2 x $20.000 Especial docentes: 2 x 14.000 y en puerta: $14.000

 

 

Produce: Eluned Lloyd Patalagoyti

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La UNPSJB Esquel convoca a una marcha en defensa de la educación y la salud pública
2
 NEXT responde al municipio
3
 Así será la Boleta Única de Papel en Chubut para las elecciones del 26 de octubre
4
 Paseo en globo y avión sobre tulipanes, una propuesta única en la Patagonia
5
 A pedido de los Kelpers, una aerolínea quitó el nombre de Malvinas a un aeropuerto
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -