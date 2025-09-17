12°
Taccetta: "No consideramos pertinente hacer de esto una discusión"

El intendente afirmó que el municipio no tiene que negociar con Next, ya que el conflicto debe resolverse según la ordenanza vigente y la decisión del Tribunal de Faltas.
Matías Taccetta se refirió al conflicto con la empresa de internet Next. 

 

En el día de hoy, representantes de la empresa se reunían con el Concejo Deliberante de Esquel para resolver la disputa. Taccetta aseguró que él estuvo realizando un viaje a Chile y cumpliendo con la agenda del municipio, sin embargo, sostuvo: "Estoy al tanto y hemos entregado una carta abierta donde marcamos nuestra postura. Hablé con el presidente del Concejo y también con la jefa de bloque para manifestar que no consideramos pertinente hacer de esto una discusión". 

 

En este sentido, explicó: "Tenemos una ordenanza que es muy clara del año 2022, la cual hacemos cumplir a cada una de las empresas. Han habido distintas sanciones, las cuales se han trasladado al Tribunal de Faltas que es quien tiene que dirimir si esas faltas son de acuerdo a la legislación o no. Nosotros no tenemos que negociar absolutamente nada con la empresa. Nosotros lo que hacemos es hacer cumplir la ordenanza". 

 

Además, comentó que hay una disposición por parte de ENACOM hacia la Cooperativa: "Para que ceda su infraestructura pasiva y es la Cooperativa la que judicializó esa disposición. Es un problema entre partes que excede al Municipio". 

 

En este sentido, sostuvo: "Quizás el ENACOM desconoce que hay una ordenanza que tenemos que cumplir y que sea el Tribunal de Faltas quien dirima si se le da la posibilidad a la firma NEXT de continuar. No es nada en contra de la empresa NEXT, se ha hecho tanto con Movistar como con Canal 4, con cada una de las empresas que han tendido fibra óptica sin la autorización pertinente". 

 

Finalmente, Taccetta explicó el surgimiento de la ordenanza y las líneas sin definir dentro de la misma, y aseguró: "El gran peligro, y en esto coincido con la firma NEXT, es que no se puede permitir tener un monopolio sobre la firma. Eso tampoco estaba establecido en le ordenanza". 

 

R.G.

 

