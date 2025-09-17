Transporte Wenú se metió en los Octavos de Final de la Divisional de Honor

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Algo pasó en el entretiempo del primer partido. Tardaron en salir del vestuario para el reinicio del juego. Transporte Wenú caía por 4 a 1 ante Pingüino, jugando de manera espantosa. No defendían a nadie. Desconcertados, incrédulos, contenidos. Sin el volumen de juego, que lo caracteriza.

Para mi se cagaron a trompadas en el vestuario. Por más que te digan que no. Y si se abollaron la cara a los golpes, lo hicieron bien. Por el segundo tiempo del encuentro entre Wenú y Pingüino fue otro.

Es cierto que hay momentos y momentos. El gol del empate, a 19 segundos del final, con el maravilloso taco de Enzo San Martin cambio todo.

Cambio el chip, cambió la mentalidad. Se dieron cuenta que podían.

Aquel partido terminó cuatro a cuatro, pero ese Wenú ya era otro. Un viejo toro que nada le impedía su marcha.

La victoria ante Comercio de Ushuaia por 4 a 1, con una maravilla de Elvis Bahamonde (autor de dos goles) y con el gol del arquero Gonzalo Antieco, dejó al equipo de Esquel al borde de la clasificación.

Clasificación que ya era consumada antes del inicio del partido de ayer.

Y el partido ante Godoy Cruz fue de antología. Wenú cometió un solo error, que terminó en el segundo tanto del elenco mendocino.

Pero el equipo dirigido, interinamente, por Sergio Tusset dominó el encuentro en muchos de los aspectos. Lo dominó en lo físico, en lo mental, de a ratos en el juego.

Wenú es un tractor que está en movimiento y que arrasa con todo. Salvo Jonathan San Martin quien estuvo en el banco, pero no pudo jugar por una lesión, el resto del plantel puso todo y mucho más para alcanzar el primer puesto en la zona.

La victoria sobre Godoy Cruz fue totalmente merecida. Por diversos aspectos. En ningún momento del encuentro el elenco Tomba jugó cómodo. No pudo mostrar nada de lo mucho que sabe. Wenú no lo dejó respirar, lo asfixió en cada sector de la cancha, en cada pelota dividida.

Claro que a veces se necesita de la magia para destrabar un partido. El encuentro iba dos a dos y Elvis Bahamonde (el mejor jugador del campeonato) puso el 3 a 2 con un gol de antología. Godoy Cruz fue a buscar con todo lo que tenía para alcanzar el primer puesto en la zona y no tener que cruzarse con algún par mendocino en la zona de octavo, pero Paul Crespo a 35 metros del arco, y a solo dos segundos del final, aprovechó que el arquero rival estaba adelantado para decretar un 4 a 2 por demás festejado, por demás merecido.

Hoy arrancan los octavos de final. El rival de hoy será 70/30 de Comodoro Rivadavia (quien ayer lo goleó a San Martin de Rio Grande).

A partir de hoy arranca otro campeonato.