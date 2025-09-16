13°
Martes 16 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Esquel deja de aceptar pagos en efectivo en las cajas municipales

Los vecinos deberán usar medios electrónicos como tarjetas, transferencias o QR. La medida busca reducir costos y agilizar el cobro de tasas y servicios.
Florencia Garzonio, Secretaria de Economía y Producción de la ciudad de Esquel, se refirió a la nueva disposición por la cual, desde septiembre, no se aceptan pagos en efectivo en las cajas municipales. 

 


"Ya a partir de septiembre dejamos de cobrar en efectivo. Nos han consultado mucho las razones, la realidad es que es por una cuestión de practicidad y de costos porque al recibir efectivo teníamos que contar con el camión de caudales, que es un servicio que se paga al Banco y a su vez teníamos que contar con guardia policial durante toda la mañana para acompañar la caja", detalló en diálogo con Red43. En este sentido, subrayó que estos servicios diarios implicaban a la Municipalidad un costo del 0,5% del importe enviado más un valor fijo. 

 

Sin embargo, aseguró: "Seguimos recibiendo tarjetas de crédito, débito, transferencias, Mercado Pago, QR, y también para aquellos que sigan deseando hacer sus pagos en efectivo, lo pueden hacer en sucursales de Banco o en Pago Fácil". 

 

Finalmente, Garzonio remarcó que, hasta el momento, esta disposición ha tenido una recepción positiva en la comunidad: "No han habido mayores inconvenientes". 

 

 

