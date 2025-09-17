Comenzó la "Semana de las Artes" en Esquel

Del 17 al 26 de septiembre, estudiantes del Instituto de Educación Superior Artística (IESA) 818 Marta Sottile invitan a la comunidad a sumergirse en la Semana de las Artes. Este evento, titulado "Cartografías Artísticas", busca trazar un mapa visual y performático de la producción de docentes y artistas locales, convirtiendo los espacios públicos de Esquel y Trevelin en lienzos vivos para la expresión cultural.



El proyecto, impulsado y organizado por los propios estudiantes del IES 818, celebra el talento de la región a través de diversas actividades abiertas y gratuitas para todos los públicos. La iniciativa destaca la labor de los educadores del arte, quienes no solo forman a las nuevas generaciones, sino que también contribuyen activamente al panorama cultural de la región.

Exposición y Actividades Destacadas

​Durante la semana las muestras de docentes artistas del IESA 818, estarán abiertas al público desde el 17 de septiembre. Las exhibiciones son colectivas y presentarán una variedad de disciplinas, incluyendo: pintura, dibujo, grabado fotografía, cerámica, muralismo, performance, música y más, ofreciendo una visión completa de la riqueza creativa de los profesionales de la educación.

La programación se extenderá a diversos espacios públicos de Esquel y Trevelin con propuestas dinámicas e interactivas: Las intervenciones artísticas: Se llevarán a cabo en lugares emblemáticos de la ciudad de Esquel, transformando el paisaje urbano con obras de docentes artistas.



Los talleres abiertos: Se ofrecerán talleres participativos para todas las edades, brindando la oportunidad de experimentar con distintas técnicas artísticas.

​Exposiciones, charlas y conversatorios: Se realizarán encuentros con los artistas y curadores para profundizar los conceptos de las obras y el proceso creativo.

​Desde la organización a cargo de estudiantes de 3°año de la Tecnicatura en Gestión Cultural del IESA 818 Marta Sottile, expresaron: " El arte es un motor de cambio social y una forma de construir identidad. Con 'Cartografías Artísticas' queremos mostrar que el arte no está solo en las galerías, sino en la calle, en la gente, en la conexión entre los artistas y la comunidad. Es un honor para nosotros, como estudiantes, poder gestionar y dar vida a este evento".

SL