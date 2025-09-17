Futaleufú invita al "Día Internacional del Turismo" para descubrir su gastronomía y atractivos naturales

La localidad vecina de Futaleufú, Chile, se encuentra en pleno festejo por la Independencia de dicho país, una celebración que dura varios días, pero que no es la única que llevarán a cabo durante septiembre.



El presidente de la Cámara de Comercio, Marcelo Oyarzo, invita a la comunidad de Esquel, Trevelin y los parajes vecinos a que descubran Futaleufú desde el nuevo impulso que están dando desde dicho espacio: “el cual creamos en este año, en enero del 2025, estamos con todas las ganas para trabajar, para organizar y promover al comercio local con nuevas actividades”.



La Cámara, constituida legalmente éste 2025, busca potenciar el aspecto comercial de la localidad que es bien conocido por los vecinos trasandinos: “estas relaciones que hemos tenido toda la vida con los vecinos que son de ustedes de Trevelin y Esquel”. Chile está celebrando sus 215 años: “Ya tenemos una invitación puntual que son las festividades patrias de Chile que ya han comenzado, que están transcurriendo el día de hoy y la gente sabe que dura varios días. Es sabido por todos que nuestras fiestas patrias son bien extensas, nos gusta celebrar a Chile. Comienza hoy día después del mediodía”.



Este fin de semana habrá actividades populares, actos y música: “vengan a comer empanadas, anticucho, carne y en la noche a bailar”, enfatizó Oyarzo, y lo culinario también será un eje para la celebración que preparan para la siguiente semana.



Día Internacional del Turismo en Chile



El fin de semana del 26 y 27 de septiembre, Futaleufú tendrá una invitación especial para los argentinos de la comarca chubutense: “Futaleufú es conocido a nivel mundial por el turismo, por el río y los atractivos naturales, vamos a hacer el lanzamiento de la temporada 2025/2026 y vendrán autoridades de la región”, así como de Trevelin, Esquel, Gualjaina y más que han sido invitadas.

Las actividades serán también inclusivas para personas con discapacidad: “para que cualquier tipo de persona pueda meterse al río” y también son actividades orientadas a mostrar los atractivos gastronómicos que son característicos de Chile: “la llamamos la Ruta del Salmón. Chile es el segundo exportador de salmón a nivel mundial, así que es nuestro producto estrella que tenemos y acá los restaurantes lo van a tener en su menú o en su carta del día sábado 27”.

Los argentinos podremos descubrir y disfrutar la semana que viene del “salmón chileno hecho por manos chilenas, por chef chilenos. Un plato exquisito y que la experiencia sea esa desde la gastronomía. Para nosotros es super importante que vengan de Esquel y Trevelin, tendremos buenos precios, buena comida”.

La Cámara de Comercio promete seguir proponiendo actividades para la comunidad de Futaleufú, donde los vecinos somos bienvenidos como parte ya de la comunidad.

En el siguiente código QR, además, están constituyendo el mapa de comercios de Futaleufú, para que los visitantes podamos guiarnos y movernos por la ciudad con más soltura.

SL