El miércoles llega con un aumento de la temperatura en Esquel

El pronóstico del tiempo para hoy, miércoles 17 de septiembre, indica un aumento de la temperatura máxima, que alcanzará los 17°C. A pesar de que la jornada será mayormente soleada, se esperan lloviznas débiles durante la madrugada.

Durante la madrugada, la temperatura se mantendrá en 7°C, con una sensación térmica similar y una probabilidad de precipitación del 30%.



Hacia el mediodía, la temperatura subirá considerablemente hasta los 12°C, con un cielo parcialmente nublado.



La tarde será la más cálida del día, con una máxima de 17°C y vientos que alcanzarán los 28 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 5°C, con un 30% de probabilidad de llovizna débil.