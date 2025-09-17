16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
17 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Eulalio “Coco” Muñoz regresó a la victoria en General Roca tras superar una grave lesión

El entrenador Rodrigo Peláez destacó el buen momento que atraviesa el atleta esquelense, y aseguró que "se merece lo bueno, que le vuelvan a pasar cosas buenas".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El atleta esquelense Eulalio “Coco” Muñoz regresó a la competencia con una victoria en General Roca, Río Negro, tras superar una serie de obstáculos que incluyeron una estafa y una grave lesión. Su entrenador, Rodrigo Peláez, compartió su emoción por el triunfo y el buen momento que atraviesa el corredor.

 

En una entrevista, Peláez destacó la alegría de ver a "Coco" correr y ganar de nuevo, y sobre todo, verlo feliz. “Después de tantas malas, acordate que lo estafaron con ese auto, después le pasó lo del tobillo que era una infección y nadie la podía encontrar. Fueron muy difíciles los tiempos para él”, recordó el entrenador.

 

Para Peláez, el triunfo de Muñoz en General Roca es un paso importante. “Lo que más me gustó fue ver las imágenes de él contento, corriendo, ganando de nuevo con un par de atletas de nivel y creo que va por buen camino, creo que tiene mucho para dar y es una persona que contagia”, afirmó.

 

El entrenador recordó los difíciles comienzos de Muñoz en el atletismo, hace más de 10 años, cuando llegó a Esquel "ni siquiera tenía un buzo para ponerse". Peláez relató una anécdota que demuestra la humildad y la fortaleza del atleta: después de muchos sacrificios, y gracias a sus logros, ambos pudieron ir a una tienda de la marca Nike y el atleta le ofreció a su entrenador elegir un buzo. “Creo que demostró lo que él pudo avanzar y demostró cómo él puede mantener la memoria a pesar de todo y nunca olvidarse de sus raíces y eso es lo que lo hace especial”, aseguró.

 

Peláez confesó que como entrenador tiene metas pendientes con "Coco" Muñoz y espera que, aunque a veces no puedan entrenar juntos por falta de tiempo, el atleta logre mucho más en su carrera. “Él es fuerte y siempre solo lo logramos”, concluyó.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Buscan en Chile a un joven chubutense desaparecido en el río
2
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
3
 “Es complicada, pero estoy enamorado”: la rara historia de un romance que terminó en la justicia
4
 Carne de vaca envenenada, una trampa mortal para 15 perros y varios zorros
5
 La joven que quiso defenderse, pero no pudo: dos tiros en el abdomen y heridas de arma blanca
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -