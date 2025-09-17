Eulalio “Coco” Muñoz regresó a la victoria en General Roca tras superar una grave lesión

El atleta esquelense Eulalio “Coco” Muñoz regresó a la competencia con una victoria en General Roca, Río Negro, tras superar una serie de obstáculos que incluyeron una estafa y una grave lesión. Su entrenador, Rodrigo Peláez, compartió su emoción por el triunfo y el buen momento que atraviesa el corredor.

En una entrevista, Peláez destacó la alegría de ver a "Coco" correr y ganar de nuevo, y sobre todo, verlo feliz. “Después de tantas malas, acordate que lo estafaron con ese auto, después le pasó lo del tobillo que era una infección y nadie la podía encontrar. Fueron muy difíciles los tiempos para él”, recordó el entrenador.

Para Peláez, el triunfo de Muñoz en General Roca es un paso importante. “Lo que más me gustó fue ver las imágenes de él contento, corriendo, ganando de nuevo con un par de atletas de nivel y creo que va por buen camino, creo que tiene mucho para dar y es una persona que contagia”, afirmó.

El entrenador recordó los difíciles comienzos de Muñoz en el atletismo, hace más de 10 años, cuando llegó a Esquel "ni siquiera tenía un buzo para ponerse". Peláez relató una anécdota que demuestra la humildad y la fortaleza del atleta: después de muchos sacrificios, y gracias a sus logros, ambos pudieron ir a una tienda de la marca Nike y el atleta le ofreció a su entrenador elegir un buzo. “Creo que demostró lo que él pudo avanzar y demostró cómo él puede mantener la memoria a pesar de todo y nunca olvidarse de sus raíces y eso es lo que lo hace especial”, aseguró.

Peláez confesó que como entrenador tiene metas pendientes con "Coco" Muñoz y espera que, aunque a veces no puedan entrenar juntos por falta de tiempo, el atleta logre mucho más en su carrera. “Él es fuerte y siempre solo lo logramos”, concluyó.



T.B