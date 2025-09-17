12°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
17 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Repaso de calles en Estación y Bella Vista: el municipio pide precaución

Este miércoles 17 de septiembre se llevan adelante trabajos de mantenimiento en ambos barrios para mejorar la transitabilidad. Solicitan a los vecinos paciencia y cuidado al circular.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El municipio informó que este miércoles 17 de septiembre se realizan tareas de repaso de calles en los barrios Estación y Bella Vista.

 

Desde el área de obras se solicitó a los vecinos y vecinas precaución y paciencia mientras se ejecutan los trabajos, que buscan mejorar la transitabilidad y garantizar calles en mejores condiciones.

 

“¡Gracias por acompañar este trabajo en equipo por una ciudad mejor!”, expresaron desde el municipio.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La UNPSJB Esquel convoca a una marcha en defensa de la educación y la salud pública
2
 NEXT responde al municipio
3
 Pedido de comparendo de la Comisaria Distrito Segunda de Esquel
4
 Así será la Boleta Única de Papel en Chubut para las elecciones del 26 de octubre
5
 Paseo en globo y avión sobre tulipanes, una propuesta única en la Patagonia
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -