Repaso de calles en Estación y Bella Vista: el municipio pide precaución

El municipio informó que este miércoles 17 de septiembre se realizan tareas de repaso de calles en los barrios Estación y Bella Vista.

Desde el área de obras se solicitó a los vecinos y vecinas precaución y paciencia mientras se ejecutan los trabajos, que buscan mejorar la transitabilidad y garantizar calles en mejores condiciones.

“¡Gracias por acompañar este trabajo en equipo por una ciudad mejor!”, expresaron desde el municipio.

R.G.