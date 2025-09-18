La Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo recibió equipamientos de la Municipalidad

La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, hizo entrega de desmalezadoras a la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo, en el marco del acompañamiento que el estado municipal brinda a las cooperativas locales para fortalecer su funcionamiento y ampliar sus capacidades de trabajo.

La actividad contó con la participación de la directora de Desarrollo Productivo, Paula Botto; presidente de la Cooperativa, Florencio Paillacán, junto a la secretaria Gisela Ortiz y la tesorera, quienes recibieron la maquinaria en representación de los más de 60 integrantes que forman parte de la organización.

La cooperativa, que lleva más de dos años de funcionamiento, se dedica a trabajos de construcción y al mantenimiento de espacios verdes en distintos puntos de la ciudad. Con esta nueva entrega de equipamiento podrán ampliar las tareas de desmalezado en un contexto donde la baja de precipitaciones hace necesario reforzar el cuidado de terrenos y espacios comunitarios.

En este sentido, Botto expresó que “desde el municipio creemos en el trabajo como motor de desarrollo y en la importancia de acompañar a las cooperativas locales, que generan empleo y sostienen a muchas familias. Estas herramientas les permitirán ampliar su capacidad de trabajo y cuidar los puestos que tanto esfuerzo les costó construir”.

La entrega se realizó gracias a un aporte gestionado en conjunto con la Secretaría de Trabajo y el acompañamiento del intendente Matías Taccetta, quien destacó la importancia de respaldar a las cooperativas que están en marcha y brindan soluciones concretas a la comunidad.