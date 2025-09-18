13°
CamTur Lago Puelo: "El principal desafío es romper la estacionalidad"

Antonella Brozzoni, presidenta de la Cámara de Turismo de Lago Puelo, destacó la oferta de la zona y el trabajo conjunto para romper la estacionalidad y potenciar el turismo durante todo el año.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la presentación oficial de la Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur), Antonella Brozzoni, presidenta de la entidad, planteó los principales desafíos y objetivos para el sector turístico. “El principal desafío es romper la estacionalidad para que no dependamos solamente del verano”, explicó.

 

Para ello, insistió en la necesidad de sumar servicios turísticos, ya que “si bien tenemos oferta, todavía nos falta”. La idea es diversificar y captar nuevos mercados para atraer a la mayor cantidad posible de visitantes, tanto de provincias cercanas como de países vecinos.

 

Destino con potencial

 

Brozzoni remarcó la tranquilidad y los paisajes que ofrece Lago Puelo, que según ella, permiten brindar “una experiencia única, que ni siquiera tiene Bariloche”.

 

Resaltó además la importancia de trabajar en conjunto, integrando a localidades como El Hoyo, El Bolsón y Epuyén, para fortalecer la oferta comarcal. Esta colaboración la considera fundamental para ampliar las opciones turísticas y fomentar la llegada de más visitantes.

 

 

Primeros pasos

 

La presidenta de CamTur señaló que comenzaron realizando un diagnóstico de los servicios y prestadores habilitados, con especial atención a la oferta durante todo el año. “Queremos poder estirar la temporada, queremos romper la estacionalidad, pero necesitamos que el privado esté abierto y haga este esfuerzo que cada vez es más difícil por las temporadas que venimos pasando”, expresó.

 

En este sentido, la Cámara ya está gestionando reclamos por los aumentos en tarifas eléctricas y busca apoyo para facilitar la sustentabilidad del sector en temporada baja. También están planificando acciones para promover la visibilidad del destino en ferias y eventos turísticos, así como para avanzar en la creación de paquetes turísticos integrales.

 

Para Antonella Brozzoni y la comisión directiva, la conformación de CamTur marca un inicio con un horizonte claro: consolidar a Lago Puelo como un destino turístico activo los 365 días del año, con una oferta diversa y de calidad que refleje la identidad local.

 

“Siempre hay que apuntar a nuevos mercados, diversificar y tratar de captar la mayor cantidad de gente posible”, afirmó Brozzoni.

 

 

 

O.P

 

