Transporte Wenú derrotó a Godoy Cruz y jugará esta noche el partido más importante de su historia

Y lo hizo de vuelta. Le ganó a Godoy Cruz los dos partidos. El primero de ellos en la etapa clasificatoria por 4 a 2 y anoche consiguió la victoria más importante (hasta el momento) en su historia dentro del Futsal.

Transporte Wenú derrotó al equipo mendocino por dos a uno en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del torneo de la divisional de Honor que se juega en Esquel.

Y lo hizo de vuelta. Le ganó de vuelta. Merecidamente, apretando los dientes, siendo mejor que su rival sobre todo en la parte complementaria.

Se sabía que el encuentro de ayer iba ser totalmente diferente al que jugaron el martes por la noche. Tal es así que en apenas 30 segundos el Tomba ya lo estaba ganando por uno a cero. Lucas Lemos aprovechó un rebote que dio Josué De Godos y metió la pelota dentro del arco.

Wenú sintió el impacto. La gente que colmó el Gimnasio Municipal se lo hizo saber. Vivian Jones, ahora con el traje de Ángel, se posó en cada uno de sus viejos amigos y fueron a buscar juntos el empate, empate que consiguió Jonathan San Martín.

En la etapa complementaria se vio la mejor versión de Transporte Wenú en todo el campeonato.

A los 4 minutos del segundo tiempo en una jugada a pura velocidad, el balón le quedó justo al “pela” San Martin (Enzo, el hermano del Jonhy) donde cruzó el disparo y metió la pelota en el arco de Máximo Guisasola.

El dos a uno. El delirio de la gente.

A partir de allí hubo unos cincos minutos donde lo dejó “groggy” al “Tomba”, donde lo tuvo contra las cuerdas. Wenú le robó el balón y lo metió prácticamente en su área.

El local tuvo cuatro o cinco posibilidad de convertir, pero le perdonó la vida. Y a este nivel, los encuentros se ganan por pequeños detalles.

Igual Godoy Cruz poco pudo mostrar en el resto del encuentro, solo los tiros de media distancia del arquero como plan de ataque.

Wenú se defendió bien y merecidamente se metió en las semifinales de la Divisional de Honor.

Hoy a las 21 horas enfrentará a Los Gordos de Mar Chiquita, equipo este que le ganó por 5 a 4 a Maranatha de Trelew (¡¡que penal no le dieron a Maranatha a 9 segundo del final).

La otra semifinal se jugará a las 19 horas donde estarán frente a frente los equipos de Jockey Club ante Cementista, ambos equipos de la provincia de Mendoza.

Recordemos que los encuentros finales se jugarán este sábado en horarios ya confirmados: a las 18 horas se llevará a cabo el partido por el tercer y cuarto puesto y a las 20 horas se el momento de la gran final.