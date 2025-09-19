Valores en alza en el interior: La Plata le gana a otras grandes ciudades



La Ciudad Capital de la provincia de Buenos Aires se consolidó como el caso más representativo del interior urbano por desempeño de precios y volumen de actividad. Tras diferentes informes y la base de operaciones efectiva, el valor real del metro cuadrado de departamentos usados subió 20,5% interanual en la capital bonaerense, liderando el repunte entre las principales plazas del interior. Detrás se ubicaron Mar del Plata (+15,3%), Rosario (+13,1%) y Córdoba capital (+9,2%).

Esto confirma que los precios reales (valores de cierre) aumentaron de forma sostenida en todos los mercados analizados. El impulso provino tanto de la reactivación local como

del efecto incipiente del crédito hipotecario, que comenzó a devolver profundidad a segmentos de demanda que habían quedado relegados.

Aun con la mejora, el m2 promedio en estas ciudades continúa por debajo de la Ciudad de Buenos Aires, donde en junio llegó a US$ 2.141/m². La brecha sigue siendo amplia: La Plata está 35,1% por debajo de CABA; Rosario, 33,2%; Mar del Plata, 30,2%; y Córdoba, 45,6%.

Qué impulsa a La Plata



La Plata está anclada como un mercado pujante, con alta densidad universitaria, fuerte migración estudiantil y gran cantidad de edificios en desarrollo. La combinación de precios

más accesibles que en CABA, oferta concentrada en dos y tres ambientes y la vuelta del crédito empieza a verse en las estadísticas y en el ritmo de operaciones.

“La Plata lidera el interior por fundamentos: universidad, empleo y servicios. Ese triángulo sostiene la demanda durante todo el año y explica la velocidad de rotación en dos y tres ambientes.” explicó Juan Segundo M. Yacoub, vicepresidente de Yacoub Real Estate & Developers.

La continuidad de la recuperación dependerá del contexto macroeconómico: estabilidad de precios, consolidación del crédito y mayor previsibilidad aparecen como condiciones

necesarias para sostener el repunte, advierten desde el sector.

“El crédito hipotecario volvió a ser una palanca concreta. La cuota empieza a competir con el alquiler y vemos familias que aceleran su decisión de compra cuando encuentran ubicación y tipología adecuadas, si bien el aumento de tasas hizo que en estos meses sea menos atractivo, creemos que en el 2026 se convertirá en un motor clave” subrayó Juan Segundo M. Yacoub.



La Plata, una gran ciudad con identidad propia



Planificada desde su origen (1882), La Plata es un caso singular en el país: damero perfecto, diagonales que la atraviesan y plazas cada seis cuadras que organizan el espacio urbano. En el corazón del Eje Fundacional, la Plaza Moreno reúne a la Catedral neogótica ,una de las más grandes de Sudamérica, y al Palacio Municipal, símbolos de una traza pensada para crecer con orden, servicios y espacios verdes.

A menos de 60 km de CABA, su conectividad por autopista y tren la integra al principal corredor productivo del país, manteniendo al mismo tiempo una escala humana en el cotidiano: distancias razonables, buena caminabilidad y una red de barrios que combinan tradición y modernidad (del Casco Urbano y Meridiano V a los polos residenciales de Gonnet, City Bell y Villa Elisa).

Capital universitaria, científica y cultural

La Plata es capital universitaria por excelencia: la UNLP atrae a decenas de miles de estudiantes de todo el país y la región, motorizando alquileres, consumo y servicios. En el Paseo del Bosque conviven el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio y espacios deportivos, mientras que el Teatro Argentino sostiene una agenda cultural de referencia nacional. Esa masa crítica de conocimiento y vida cultural robustece la demanda de vivienda, especialmente en tipologías de dos y tres ambientes cerca de facultades y centros de estudio.

Empleo y polos productivos



Como capital de la Provincia de Buenos Aires, concentra empleo público, justicia y servicios profesionales, además de un hinterland industrial y logístico que incluye el Puerto La Plata y el corredor Ensenada–Berisso (con la refinería y actividades conexas). Este entramado diversificado sostiene ingresos estables y demanda habitacional permanente, favoreciendo tanto la compra para uso como la inversión para renta.

Actividad en la provincia de Buenos Aires



Con casi 60.000 operaciones acumuladas en seis meses, la provincia de Buenos Aires concentra uno de los principales focos de reactivación del mercado argentino. En ese mapa, La Plata se destaca por desempeño de precios y por volumen de actividad.

Cotizaciones de 3 ambientes (promedios)

La Plata: US$ 132.000

Mar del Plata: US$ 130.000

Córdoba capital: US$ 128.000

Rosario: US$ 125.000

“Los valores suben desde un piso muy bajo, por lo que todavía hay oportunidades en corredores consolidados del Casco y en los ejes hacia Gonnet, City Bell y Villa Elisa. La ubicación y la eficiencia de la planta son determinantes.” anticipó el vicepresidente de Yacoub Real Estate & Developers.

Ticket medio y demanda

La mayor parte de las operaciones se concentra entre US$ 35.000 y US$ 75.000, aunque en zonas consolidadas se observa movimiento en propiedades de mayor categoría. La posibilidad de financiar una parte de la compra, en un escenario en que los precios aún lucen rezagados respecto de máximos históricos, genera condiciones más favorables para la clase media y amplía el universo de compradores.

Conclusión. Los precios suben sin desalentar a la demanda y el crédito vuelve a sumar volumen. Con estos vectores, La Plata hoy marca el pulso del interior urbano y se posiciona como referencia del nuevo ciclo de recuperación inmobiliaria.

“Nuestro foco es combinar obra nueva y unidades terminadas, como en los complejos Kent, Meydan y Melek pronto a entregarse, con estándares de calidad y eficiencia. El inversor busca renta sostenible y el usuario final, confort y previsibilidad.” indicó Juan Segundo M.Yacoub.

SL