Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Alberto Cleri fue designado para dirigir el Torneo de la Divisional de Honor

Una inmensa alegría para un árbitro de mucho recorrido en todas las categorías del futsal
(Texto: Carlos “el Chavo” Ortiz) - Dirigir un torneo de la divisional de Honor es llegar a lo más alto a nivel nacional. Es el sueño de todo árbitro. Dirigir los mejores partidos, compartir con los mejores jugadores y sobre todo aprender.

 

Después de eso, viene un torneo internacional. Pero no nos vayamos tan lejos en los sueños.

 

Alberto Cleri, árbitro de la Asociación Rojinegra de Trevelin, recibió ayer la convocatoria para dirigir los encuentros del torneo de la Divisional de Honor que se jugará, como sede principal, en el Gimnasio Municipal de Esquel y como subsedes al SUM de la Escuela 112 y al Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.   

 

 

“La verdad que es una mezcla de emoción, de mucha felicidad”, destacó Cleri apenas recibió la designación.

 

“Esta convocatoria que me ha llegado para poder estar dentro del staff de árbitros de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, para dirigir la División de Honor es un logro importantísimo para todos, para la Cordillera, para Trevelin".

 

“Yo vengo hace muchos años con esto, es un rodaje que venimos haciendo con mis colegas de Trevelin en distintas ocasiones, como ser Copa de Plata, Copa de Oro, Clubes Campeones, Torneo de Selecciones, donde hemos estado en distintos puntos del país, como ser Mendoza, Santa Cruz, acá en Chubut. Y esto para nosotros es muy importante".

 

 

"La Divisional de Honor es un certamen duro porque todos vienen a buscar el triunfo y creo que se van a ver unos partidos excelentes. Sabemos que, en este tipo de certámenes que es la elite de todos los torneos de Argentina, cada uno viene a dejar lo mejor. Y para nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y que todo sea para bien".

 

Recordemos que el torneo de Clubes de la divisional de Honor, se jugará desde el 14 al 20 de septiembre donde tres equipos de la cordillera tomarán parte del mismo: Transporte Wenu, Del Campo y Transporte Espósito.

 

